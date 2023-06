São João: Lumiar se sagra bicampeã do Festival de Quadrilhas de Moreno

A- A+

Em meio às comemorações de São João, a Quadrilha Lumiar certamente vive um momento especial, pois acaba de se sagrar bicampeã do 4° Festival de Quadrilhas Juninas Amigos da Cultura, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O grupo, que também conquistou o título em 2022, subiu aos palcos neste ano sob o tema "À luz de Tieta", homenageando a obra de Jorge Amado.

O campeonato, formado por 24 grupos, aconteceu entre os dias 10 e 11 de junho, e equipes conhecidas pelo público, como a Quadrilha Junina Raio de Sol, Origem Nordestina, Evolução e União Junina, participaram da competição.



Além do festival de Moreno, a Quadrilha Lumiartambém foi coroada como a grande campeã do 37° Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife. Para Luciana Chaves, dançarina do grupo, o momento vivido pela equipe representa uma sensação de "dever cumprido".



“Ganhar o bicampeonato em Moreno foi bem gratificante, principalmente quando concorremos com as melhores quadrilhas de Pernambuco. Mas quando o resultado foi oficializado a alegria foi imensa, a sensação mais uma vez é de dever cumprido e de que cada minutinho de ensaio e todo esforço empregado valeram muito a pena”, contou Luciana Chaves, dançarina do grupo.

Como premiação, o concurso ofereceu R$ 11 mil à Lumiar, além de medalhas e brindes pelas categorias "Melhor Figurino" e "Melhor Rainha". Para o segundo, terceiro e quarto colocados, os prêmios em dinheiro foram de R$ 7 mil, R$ 5 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Resultado final do festival:

1° lugar: Lumiar – Melhor Figurino e Melhor Rainha

2° lugar: Raio de Sol – Melhor Noivo, Melhor Marcador e Melhor Coreografia

3° lugar: Origem Nordestina – Brincante Destaque

4° lugar: Dona Matuta – Melhor Noiva

