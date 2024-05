São João: Neoenergia inicia atendimento para solicitação de ligações provisórias em Pernambuco

A- A+

Com a proximidade do início das festas juninas, uma das épocas do ano mais aguardadas pelos pernambucanos, e para que a realização dos arraiais seja feita com segurança; a Neoenergia já iniciou o atendimento às Prefeituras e produtores de eventos em todo o estado.

Nesse período, muitos trabalhadores autônomos montam barraquinhas para vendas de comidas, roupas típicas, bebidas e produtos diversos. Para a montagem dessas estruturas, é necessário, na maioria dos casos, a realização de ligações temporárias de energia elétrica.

Por isso, companhia alerta para o cumprimento dos prazos das solicitações de ligações provisórias de energia.

“Seguindo as normas de segurança, conseguimos mitigar os riscos de acidentes envolvendo a rede elétrica. É muito importante que as Prefeituras, os produtores de eventos e os autônomos respeitem os prazos e solicitem as ligações provisórias de maneira antecipada" afirma Mariana Cordeiro, Supervisora Comercial da Neoenergia Pernambuco.

Ligações provisórias

As solicitações devem ser feitas com, no mínimo, cinco dias úteis de antecedência. O atendimento e a instalação dependem da disponibilidade de energia e potência no local.



A ligação provisória é realizada com a aplicação de um equipamento de medição. No final do período, o ajuste do consumo é realizado a partir da leitura coletada em campo.

"No momento do atendimento, o cliente recebe a fatura caução, de forma estimada, e a de serviço. Quando houver a retirada do equipamento, a leitura será coletada em campo e gerada fatura final para encontro de contas. Neste caso, o cliente poderá ter resíduo de consumo a pagar ou a receber", explica Mariana.

É responsabilidade do cliente dispor do seu padrão de entrada para instalação da medição.

Prazo de 30 dias

É importante ressaltar que as ligações provisórias instaladas pela Neoenergia, para atender eventos e festividades, a exemplo de circos, parques de diversões, palanques, comícios, exposições, obras ou similares, possuem o prazo de duração de até a 30 dias.

Caso a ligação ultrapasse esse período, o cliente será orientado a solicitar a conversão do fornecimento provisório em definitivo; uma vez que não é permitido ligações provisórias por mais de 30 dias.

"Ressaltamos, ainda, que as ligações clandestinas são um risco para quem faz e para quem está ao redor. Nunca faça uma ligação clandestina e denuncie quem faz através do telefone 116”, conclui a supervisora.

