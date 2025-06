A- A+

SEGURANÇA São João: Operação Lei Seca reforça fiscalização em Pernambuco durante o período junino Fiscalizações serão realizadas ao longo do mês de junho, tanto nas rodovias quanto nas áreas urbanas

Durante o período junino, a Operação Lei Seca (OLS) de Pernambuco irá intensificar as ações de fiscalização em todo o estado, especialmente em locais de grandes eventos e próximos a bares.

As equipes estarão concentradas nas principais vias de acesso aos polos de festas juninas durante todo o mês. A ação visa a garantir a segurança no trânsito e reduzir acidentes provocados pelo consumo do álcool.

As fiscalizações serão realizadas tanto nas rodovias quanto nas áreas urbanas. Além das blitze, também serão desenvolvidas ações educativas com objetivo de orientar os condutores e os pedestres sobre os riscos da condução sob efeito de álcool.

O foco maior das ações será nos principais polos do estado, como Caruaru e Petrolina, além de cidades como Gravatá, Arcoverde, Paudalho, Limoeiro, Vitória de Santo Antão, Carpina, Goiana, Recife e Região Metropolitana.

Segundo o coordenador da OLS, tenente-coronel Hugo Alexandre, o reforço dessas ações busca garantir mais segurança para quem vai participar dos festejos.

“O período junino é um dos mais movimentados do ano nas estradas. A Operação Lei Seca tem um papel fundamental na preservação de vidas, atuando para coibir a mistura de álcool e direção. Nosso foco é prevenir acidentes, salvar vidas e conscientizar a população sobre a responsabilidade no trânsito”, destacou.



