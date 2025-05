A- A+

São João 2025 MPPE disponibiliza portal de transparência das festas de São João em Pernambuco; saiba como acessar Com base nos investimentos para as festas de São João, o portal permite a checagem da programação das festas, artistas contratados e valores pagos pelas apresentações

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio do Centro de Apoio Operacional em Defesa do Patrimônio Público, disponibilizou uma ferramenta de incentivo à transparência pública para as festas de São João nos municípios pernambucanos.

A expectativa é repetir o resultado do ano passado, quando todos os municípios pernambucanos, além de órgãos estaduais como a Fundarpe, Empetur e Secretaria de Cultura possibilitaram aos cidadãos acompanhar os valores investidos em apresentações culturais no ciclo junino.

O painel é composto apenas pelos dados espontaneamente informados pelos entes públicos colaboradores (estado de Pernambuco e respectivas municipalidades), somente sobre as contratações públicas de artistas para shows realizados no período de 1º de abril a 2 de julho.

Com base nos investimentos para as festas de São João, o portal permite a checagem da programação das festas, artistas contratados e valores pagos pelas apresentações. Acesse o painel aqui.

A iniciativa também visa premiar, com um selo de transparência, os gestores municipais que colaborarem com o painel.

Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público (CAO Patrimônio Público), Promotor de Justiça Hodir Melo, neste momento o principal intuito do MPPE é reforçar a importância de que os municípios pernambucanos acessem a ferramenta e contribuam enviando seus dados.

“Estamos iniciando ação voltada a fomentar, entre as gestões municipais, a implementação de medidas para melhorar a arrecadação dos municípios. Nesse sentido, o Painel 2025 traz duas novidades: primeiro, vamos divulgar comparação entre os gastos em 2025 e 2024, dando o pontapé inicial para ter uma série histórica desses dados; e, também, apresentaremos a relação entre o crescimento da arrecadação dos municípios e os valores destinados às festas juninas”, destacou Hodir Melo.

A iniciativa tem o apoio do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público de Contas e da Associação de Controladores Municipais.

