São João: Petrolina promove Concurso de Quadrilhas neste sábado (10); confira a programação cultural

A- A+

Além da programação musical do São João contando com nomes como João Gomes e Alok, Petrolina, no Sertão de Pernambuco, se prepra para a abertura das festividades deste ano com apresentações culturais tradicionais da região.

Já neste sábado (10), será realizado o Concurso de Quadrilhas, às 18h, na quadra de esportes do SESC, localizado na rua Pacífico da Luz, Centro da cidade. A competição será composta por 10 agremiações locais e de outros municípios, com diversas apresentações celebrando a cultura nordestina.

Já na próxima segunda-feira (12), a Concha Acústica da cidade, na rua Antônio Santana Filho, Centro, receberá, às 19h, o espetáculo "Concerto Junino", apresentado pela Orquestra 21 de Setembro, com um repertório que conta com sucessos do forró em Pernambuco.

A agenda continua na terça-feira (13), também às 19h, na Concha Acústica, com o Concurso de Sanfoneiros, que reunirá músicos de diversas cidades e estados do Nordeste. Além disso, o dia contará, ainda, com os festejos da Festa de Santo Antônio, na Ilha do Massangano.

A programação cultural irá se encerrar na quarta-feira (14), a partir das 19h, com a 37ª edição do Festival de Violeiros de Petrolina, também na Concha Acústica.

Confira a programaçaõ completa:

Sábado (10/06)

Quadra esportiva do SESC

Rua Pacífico da Luz

A partir das 18h

Concurso de Quadrilhas

Segunda (12/06)

Concha Acústica

Rua Antônio Santana Filho

A partir das 19h

Concerto Junino da Orquestra 21 de Setembro

Terça (13/06)

Concha Acústica

Rua Antônio Santana Filho

A partir das 19h

Concurso de Sanfoneiros

Ilha do Massangano

Festa de Santo Antônio

Quarta (14/06)

Concha Acústica

Rua Antônio Santana Filho

A partir das 19h

37ª edição do Festival de Violeiros de Petrolina.

Veja também

Saúde Creatina e whey protein podem ajudar no tratamento do câncer de próstata, diz novo estudo; entenda