São João: Petrolina prorroga inscrições para o Lounge da Acessibilidade para esta quarta-feira (7)

A Prefeitura de Petrolina, por meio da Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDESDH), prorrogou as incrições para o Lounge da Acessibilidade do São João deste ano para esta quarta-feira (7).

O Lounge da Acessibilidade é um espaço feito para que pessoas com deficiência possam aproveitar o São João dentro do "Camarote PNZ" de maneira gratuita e com melhor acesso e locomoção. Com a prorrogação das inscrições, serão disponibilizadas mais 20 vagas por noite de festa.



Em 2023, o São João de Petrolina contará com nomes como João Gomes e Alok comandando os festejos, que irão do dia 16 a 25 de junho, exceto pelo dia 19, quando não haverá festejos.

O objetivo da prorrogação, de acordo com a secretária executiva de Acessibilidade, Rosarinha Coelho, é dar a oportunidade para que quem não pôde se inscrever tenha mais uma chance de aproveitar o Lounge.

“Conforme orientação do prefeito Simão Durando, resolvemos prorrogar o prazo para que as pessoas com deficiência que não puderam se inscrever semana passada, tenham mais uma oportunidade para curtirem o melhor São João do Brasil. Estamos disponibilizando 20 vagas por cada noite de festa, com direito a acompanhante (nos casos que sejam necessários) e ainda temos muitas vagas disponíveis”, destaca Rosarinha.

Para realizar as inscrições para o Lounge da Acessibilidade é necessário apresentar documento original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico comprovando a deficiência.

A documentação deve ser entregue na sede da Secretaria Executiva da Juventude, Direitos Humanos, Mulher e Acessibilidade (SEJUDHMA), localizada na Avenida Gilberto Freire, Vila Mocó, ao lado do SENAC, das 8h às 12h. Outras informações podem ser obtidas através do número (87) 3867-3516.

