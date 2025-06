A- A+

São João São João de Petrolina: Jorge e Mateus e Zé Neto e Cristiano encerram festa em "noite sertaneja" Como de costume, festa no Sertão de Pernambuco atraiu milhares de espectadores

O São João de Petrolina, Sertão de Pernambuco, chegou ao fim nessa segunda-feira (23), com o Pátio de Eventos Ana das Carrancas lotado.

Em uma "noite sertaneja", grandes nomes da música brasileira finalizaram a festa da cidade com chave de ouro. O destaque vai para a Jorge e Mateus, que não deixou a desejar e, em um show simbólico, marcou a lembrança das milhares de pessoas que compareceram ao polo principal da festa.



O momento foi ainda mais bonito já que, conforme já havia sido anunciado, os dois vão dar uma pausa na carreira em 2026 e, com isso, puderam se despedir do público pernambucano - pelo menos por agora.

Logo depois, foi a vez de Zé Neto e Cristiano contagiarem o público do São João de Petrolina. A dupla colocou todos para dançar e se emocionar, com uma apresentação que mesclou romantismo, sofrência e energia.

Encerramento do Sâo João de Petrolina 2025. - Foto: Ayrton Latapiat/Prefeitura de Petrolina

Demais atrações

Ao todo, seis atrações passaram pelo público na véspera de São João. A abertura ficou por conta do juazeirense Pedro Cavalcante, que trouxe muito forró para o pátio. Na sequência, o petrolinense Victor Fernandes fez a multidão cantar em coro seus sucessos do piseiro.

O terceiro show foi de Lauana Prado, que fez sua estreia no São João de Petrolina, e encantou o público. O encerramento, já na madrugada desta terça-feira (24), ficou por conta de Claudia Leitte, que também fez sua estreia na festa com uma mistura de axé e pop.

