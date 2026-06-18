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São João São João: PRF realiza campanha com foco no combate à alcoolemia nas estradas Durante as abordagens, policiais irão reforçar o combate à embriaguez ao volante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, entre sexta (19) e quarta-feira (24), a Operação São João 2026, em acompanhamento ao aumento na movimentação de veículos nas rodovias federais de Pernambuco. Este ano, o lançamento da operação coincide com o aniversário de 18 anos da Lei Seca, reforçando as ações de combate à embriaguez ao volante em todo o estado.

O feriado de São João costuma atrair visitantes para as cidades do Agreste de Pernambuco, como Gravatá, Bezerros e Caruaru, além do Sertão, principalmente em Arcoverde e Petrolina. As BRs 232, 407 e 428 tendem a apresentar um fluxo mais intenso nesse período, que pode aumentar em mais de 50% em relação a dias fora de festividade.

A fiscalização terá como foco comportamentos imprudentes, em especial a mistura de bebida e direção. Sancionada em 2008, a Lei Seca instituiu a tolerância zero para álcool ao volante, criminalizando essa prática em todo o país.

Números

Em Pernambuco, as ações de enfrentamento à concentração de álcool no sangue tem sido intensificadas com o uso do bafômetro nas abordagens. Entre janeiro a maio deste ano, foram realizados 76.736 testes com o equipamento, que resultaram em 692 autuações e 51 prisões de motoristas sob efeito de álcool.

Apesar do esforço de fiscalização, os dados de sinistros por essa prática ainda apresentaram aumento. Nos cinco primeiros meses de 2026, foram registrados 50 sinistros, que deixaram 56 pessoas feridas e seis mortas.

Quem é flagrado sob efeito de álcool, está sujeito à multa no valor de R$2.934,70, sete pontos na carteira de habilitação e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se o índice verificado no bafômetro for igual ou superior a 0,34mg/l, o motorista será encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e responderá por um crime de trânsito.

Dicas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda que antes de pegar a estrada, que seja realizada uma revisão no veículo. Outro atitude recomendada é verificar se o documento do veículo e a CNH do condutor estão dentro da validade.

Respeitar os limites de velocidade de cada trecho e utilizar o cinto de segurança e o dispositivo adequado à idade das crianças pode salvar vidas. Evitar transportar bagagens soltas dentro do veículo também pode evitar demais acidentes.

Jamais misture bebida e direção. Em situação de emergência em rodovia federal, ligue 191.

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