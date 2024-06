A- A+

São João São João do Recife 2024: confira a programação desta sexta-feira (14) Quarto dia do São João do Recife é marcado pela abertura dos shows na Avenida Rio Branco

O São João do Recife segue a todo vapor nesta sexta-feira (14). A programação do dia traz diversos shows, com nomes como Rogério Rangel, Forró Sensação e Agostinho do Acordeon.

Além da programação tradicional no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, a sexta-feira marca a abertura da festa em mais um polo: o da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife.

O local vinha sendo montado, inclusive com a tradicional vila cenográfica, e já está pronto para receber a população para o arraial com diversos shows.

Shows no Sítio Trindade

Na noite desta sexta-feira, o Sítio Trindade recebe shows no Palco Principal e na Sala de Reboco.

Com o grande público que vem comparecendo ao Sítio Trindade nos últimos dias, a expectativa é casa cheia.

No Palco Principal, a festa começa já às 19h, com Ciranda Cremosa, seguida por Rogério Rangel, às 20h20. Após isso, será a vez de Pecinho Amorim, às 23h30, e Jorge de Altinho, às 23h30.

Simultaneamente a esses shows, a Sala de Reboco também deve lotar com diversas apresentações culturais. Os principais nomes a passarem pelo local serão Forró Sensação e Danilo Veras.

Confira, abaixo, a programação completa de shows no Sítio Trindade desta sexta-feira (14):

Palco Principal

19h - Ciranda Mimosa

20h20 - Rogério Rangel

22h - Pecinho Amorim

23h30 - Jorge de Altinho

Sala de Reboco

18h - Forró Sensação

19h - Trio Forró Bombado

20h20 - Zelyto Madeira

22h - Aleixo dos 8 baixos

23h30 - Danilo Veras

São João do Recife 2024. - Foto: Alexandre Aroeira / Folha de Pernambuco

Shows na Rio Branco

No polo da Rio Branco, para além da cidade cenografia, o público vai poder conferir shows já a partir das 12h, com o Trio Forró Luado, que vai circular a avenida.

No local também foi montado um palco, que começa a receber apresentações às 17h, com o Trio Arranca Arrabo. Após isso, Sevy Nascimento começa a festa, a partir das 18h.

O São João segue com Agostinho do Acordeon, às 19h30, seguido por Remanso do Forró, às 21h. Para fechar a festa no dia, o grupo Forró Casamarela chega às 22h30.

Confira, abaixo, a programação completa de shows na Avenida Rio Branco desta sexta-feira (14):

12h - Trio Forró Luado

17h - Trio Arranca Rabo

18h - Sevy Nascimento

19h30 - Agostinho do Acordeon

21h - Remanso do Forró

22h30 - Forró Casamarela

Festejos juninos na Avenida Rio Branco. - Foto: Júnior Soares/Arquivo/Folha de Pernambuco

Quarto dia do Concurso de Quadrilhas Juninas

A programação desta sexta também conta com o quarto dia de apresentações do 38º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas. As atrações acontecem no Pavilhão das Quadrilhas, no Sítio Trindade.

Ao todo, se apresentarão mais sete equipes, a partir das 20h10. O destaque vai para a Quadrilha Junina Lumiar, campeã do concurso no ano passado. Com sete títulos no currículo e um belo histórico de participações, é esperado que o grupo seja um dos favoritos para este ano.

Além da Lumiar, se apresentam ainda as quadrilhas Cangaço, Xodó Junino, Carcará, Dona Sinhá, Portal do Sertão e Unidos da Roça.

A expectativa também é de casa cheia, já que o concurso segue com bom público, desde a abertura, na terça (11).



A competição segue com apresentações todos os dias até o domingo (16), para que o público acompanhe a evolução das equipes. Ao final desse período, serão anunciadas as 12 finalistas classificadas, que receberão um valor de R$ 4,2 mil cada e passam a disputar a premiação nos 18 e 19.

A premiação do torneio será dividida da seguinte maneira: R$ 19,5 mil para a campeã, R$ 13,5 mil para a vice, e R$ 10,5 mil para a terceira colocada.

Após o término da competição, será a vez do 20º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que acontece entre os dias 22 e 23, no Sítio Trindade, sempre a partir das 16h.

Confira, abaixo, a programação do Concurso de Quadrilhas desta sexta-feira (14):

Sítio Trindade (Pavilhão das Quadrilhas)

20h10 - Cangaço

20h45 - Xodó Junino

21h20 - Carcará

21h55 - Lumiar

22h30 - Dona Sinhá

23h05 - Portal do Sertão

23h40 - Unidos da Roça

Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas tem apresentações nesta sexta-feira (16) - Foto: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco

