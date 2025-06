A- A+

Festa junina São João: polos do Recife com decoração pronta para os festejos Identidade visual utiliza como referência a estética da chita, tecido considerado padrão oficial dos festejos juninos

O São João do Recife 2025 já se vestiu de festa para celebrar. No bairro do Recife, na Av. Rio Branco, um dos três maiores polos de festa da cidade, bandeirinhas, luzes e balões enfeitam e colorem o arraial. A decoração foi concluída nesta sexta-feira (13).

A identidade visual foi criada e executada pelo Gabinete de Comunicação, pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura Cidade do Recife. O projeto utiliza como referência a estética da chita, tecido considerado padrão oficial dos festejos juninos, valendo-se de flores coloridas e graúdas para enfeitar a festa.

O conjunto de elementos do São João 2025 também tem como protagonistas personagens da festa, como cavalheiros e damas no balancê, trios pé de serra, zabumbeiro, quadrilheiros, noiva e noivo, crianças soltando estrelinha, personagens do imaginário cangaceiro nordestino, além dos padroeiros da festa: Santo Antônio, São João e São Pedro.

A decoração ainda conta com cidade cenográfica, com casinhas e igreja, convidando o público a ser parte ativa dos festejos juninos do Nordeste.

O polo da Rio Branco conta com uma ampla sala de reboco com 41 metros x 9 metros, túnel em formato de balões, todo enfeitado com bandeirinhas, além de barraca do beijo, bancos juninos e balão interativo no final da via, todo aceso e colorido para o retrato.

As árvores ganharam iluminação paisagística e balões aéreos iluminados. O pórtico de entrada da Rio Branco é em formato de casal de forrozeiros, para inspirar o balancê.

Sítio Trindade

No Sítio da Trindade, na Zona Norte do Recife, o grande salão do palco principal será todo enfeitado com bandeiras e balões suspensos, como manda o figurino junino, para encher de cores o balancê. O parque contará ainda com sala de reboco e pavilhão de quadrilhas, devidamente adornados com as cores e temas da festa.

O parque mais junino da capital vai ter também barraca do beijo, balões de piso acesos e balões pendurados nas árvores, para acender as esperanças e belezas do autêntico imaginário junino e nordestino, que coloca fé e festa, passado e futuro, abundância e alegria para formar animados pares no alavantú das mais enraizadas tradições culturais e populares.



Veja também