SÃO JOÃO São João: Neoenergia alerta para riscos elétricos e orienta sobre segurança nas festas juninas; veja Companhia reforça cuidados com fogueiras, fogos e decoração próxima à rede elétrica para evitar acidentes durante o São João

Com as ruas enfeitadas de bandeirinhas, barracas montadas e fogos à venda, o clima de São João já tomou conta das cidades pernambucanas.

Para garantir que as comemorações ocorram com segurança, a Neoenergia Pernambuco divulgou uma série de recomendações sobre os cuidados com a rede elétrica durante o período junino.

As isntruções são voltadas tanto para organizadores de grandes eventos quanto para quem monta arraiais em casa ou em comunidades.

A principal preocupação é com a proximidade das decorações e fogueiras em relação à rede elétrica.

“Populares e organizadores de grandes eventos devem ficar atentos aos riscos que envolvem a montagem de estruturas decorativas próximas à rede de energia elétrica. A primeira e mais importante dica é não se aproximar dos equipamentos da rede de distribuição, não pendurar nada nos postes e nunca montar as fogueiras abaixo dos fios”, alerta o gerente operacional Fábio Barros.

Confira as principais orientações para áreas externas:

Decoração: bandeirolas, faixas e enfeites devem ser feitos com materiais não condutores de eletricidade e jamais presos em postes ou fios;



Cordões de luz: devem estar a pelo menos 2,5 metros de distância da rede elétrica e ser produzidos com materiais seguros;



Fogos de artifício: só devem ser manuseados por adultos, longe da fiação elétrica, bandeirinhas e materiais inflamáveis;



Fogueiras: devem ser acesas em locais distantes da rede elétrica para evitar superaquecimento e rompimento dos fios;



Fios partidos: não se aproxime e acione imediatamente a Neoenergia Pernambuco pelo número 116;

Balões: são proibidos por lei e altamente perigosos. Podem provocar explosões e deixar bairros inteiros sem energia;



Gambiarras e ligações clandestinas: são ilegais, perigosas e podem causar curtos-circuitos e incêndios.

Cuidados dentro de casa:

- Evite extensões e benjamins (o popular “T”) em enfeites juninos elétricos. Dê preferência aos filtros de linha;

- Nunca pendure adereços em bocais de lâmpadas;

- Não manuseie aparelhos elétricos com o corpo molhado;

- Em caso de choque, desligue o disjuntor antes de prestar socorro. Ligue para o Samu (192), Bombeiros (193) ou Neoenergia (116), se necessário.

