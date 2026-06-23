A- A+

Ciclo Junino São João: Sítio Trindade, no Recife, reúne famílias na véspera do feriado O maior polo da cidade foi tomado pela criançada, que soltou fogos, dançou ciranda e brincou pelo parque

Entre as bandeirinhas coloridas, os balões juninos e o forró, a criançada fez a festa na véspera de São João, no Sítio Trindade, Zona Norte do Recife. Nesta terça-feira (23), os pequenos compareceram em peso ao maior polo junino da capital, com programação prevista até o próximo domingo (28).

Só na véspera do feriado, o Sítio tinha mais de 11 shows confirmados. O clima de arraial na praça, combinado com as atrações e atividades disponíveis, formou o melhor cenário para levar as crianças ao festejo.

Camila, Germano e seus três filhos. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ciranda no Palco Principal. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Sítio Trindade em véspera de São João. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Família junina

A funcionária pública Camila Arruda, 44, levou os três filhos para brincar no São João do Sítio. A sensação de segurança é o grande diferencial. “Aqui é um polo que, pra quem mora na capital, é muito bom. Eu vi bastantes policiais e me senti bem segura. É mais seguro para as crianças também, porque a gente fica em um espaço reservado”, explica.

Vestidos com roupas típicas, Camila, o marido Germano Rolim e os três filhos, de 12, 8 e 3 anos, aproveitaram a festa com fogos e sempre se lembrando do significado religioso da data. “São João Batista evangelizou através do exemplo dele. A gente comemorar esse dia é manter uma tradição e, para além da tradição católica, a gente mostra esse São João mais ‘raiz’, mais cultural, para os nossos filhos”, conta a mãe.

Palco principal

Dividido em diferentes palcos, o Sítio tem atrações quase simultâneas no Palco Principal, na Sala de Reboco e no Pavilhão das Quadrilhas — onde acontecem os shows voltados ao público infantil. No palco principal, a abertura da programação ficou por conta de Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte. O cirandeiro homenageou Selma do Coco, Lia de Itamaracá e outros tantos ícones da cultura popular. A presença das crianças no show alegrou o artista.

“Parabéns aos pais por incentivarem a cultura nordestina às nossas crianças. A gente sabe como está difícil ganhar espaço em um palco tão lindo como esse. Poder estar aqui é lavar a alma de muita gente”, celebrou Mestre Anderson.

O maior polo da cidade

Área verde, setor de artesanato, comidas típicas do período junino. O Sítio é uma opção para as famílias que escolhem passar o feriado na capital, ao invés de se deslocarem para destinos mais procurados, como Caruaru, no Agreste do estado, que este ano espera um público de 4 milhões de pessoas.

O presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto, defende que no Sítio Trindade é possível viver o São João sem precisar viajar. “Com seus balões, suas barracas, o Sítio oferece muito mais que música. Tem culinária, brincadeiras, Sala de Reboco, apresentações de quadrilhas. É um verdadeiro ambiente para viver o ciclo junino”, afirma Canuto.

Sítio Trindade — quarta-feira (24)

Pavilhão das Quadrilhas (Infantil)

• 15h — Quadrilha Junina Brincants Show

• 15h40 — Fada Magrinha

• 16h50 — Mini Rock

• 18h — Jangadinha (Ylana Queiroga)

Palco Principal

• 17h30 — Beto Hortis

• 19h — Pausa para jogo do Brasil

• 21h — Cristina Amaral

• 22h30 — Joyce Alane

Sala de Reboco

• 21h — Ari de Arimatéia

• 22h30 — Seu Januário

Veja também