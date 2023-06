São João terá mutirão de imunização contra gripe e Covid-19 no Recife; confira os locais

A- A+

O Feriado do São João contará com muito forró, mas também com diversos pontos de imunização contra a gripe e a Covid-19 no Recife. Ao longo desta sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25), o serviço será oferecido em 20 pontos da cidade, sem a necessidade de agendamento. Em alguns locais, também haverá disponibilidade do imunizante contra Covid-19 e também atualização do cartão de vacina.



Para agilizar a vacinação, a Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife recomenda que os usuários levem um documento de identificação, a carteira de vacinação, os comprovantes de vacinação da Covid-19 e o cartão SUS (se tiverem esses três últimos).

As vacinas contra gripe e covid-19 (do esquema básico) estarão disponíveis para toda a população a partir de seis meses. O imunizante bivalente anticovid será aplicado nas pessoas a partir de 18 anos; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos da capital pernambucana e as pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas, tenham comorbidades ou deficiência permanente. Todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante anticovid e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses.

Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Também precisam apresentar documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável. Caso não possua e também não tenha o certificado de domicílio eleitoral, é possível utilizar uma autodeclaração de moradia, elaborada especificamente para estas ações.

Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA (23):

- Mercado de São José (8h às 17h): Praça Dom Vital, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra influenza para toda população a partir de seis meses e covid-19 para todas as pessoas a partir de 12 anos;

- Estação Central do Metrô (8h às 17h): Rua Padre Floriano, S/N, São José - neste local, será realizada vacinação contra influenza para toda população a partir de seis meses e covid-19 para todas as pessoas a partir de 12 anos;

- Antigo Terminal de Campo Grande (8h às 16h): Estrada de Belém, S/N, Campo Grande - neste local, será realizada vacina contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Mercado da Encruzilhada (8h às 17h): Rua Dr. José Elias, S/N, Encruzilhada - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de caderneta de vacina para toda a população;

- USF Vila União (8h às 17h): Rua Nova Aliança, S/N, Iputinga - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de caderneta de vacina para toda a população;

- Shopping Recife (9h às 18h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Riomar (9h às 18h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Tacaruna (9h às 18h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Boa Vista (9h às 18h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.

SÁBADO (24):

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;

- Terminal de Dois Unidos (8h às 16h): Av. Hidelbrando de Vasconcelos, S/N, Dois Unidos - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de caderneta de vacina para toda a população;

- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- UBT Ivo Rabelo (8h às 15h): Av. Campina Grande, S/N, UR-1/Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Recife (12h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Riomar (12h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Tacaruna (12h às 19h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Boa Vista (12h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.

DOMINGO (25):

- Marco Zero (14h às 18h): Av. Rio Branco, S/N, Bairro do Recife - neste local, será realizada vacinação contra influenza para toda população a partir de seis meses e covid-19 para todas as pessoas a partir de 12 anos;

- Bompreço (8h às 17h): Av. Beberibe, 1165, Arruda - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Praça do Hipódromo (8h às 17h): Hipódromo - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;

- Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. Dezessete de Agosto, 2388, Casa Forte - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Ferreira Costa (9h às 17h): Rua Cônega Barata, 275, Tamarineira - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para toda a população a partir de 6 meses;

- Compaz Ariano Suassuna (8h às 17h): Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses e atualização de caderneta de vacina para toda a população;

- Parque Dona Lindu (9h às 16h): Av. Boa Viagem, S/N, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza para todas as pessoas a partir de 6 meses e covid-19 (bivalente) para pessoas a partir de 18 anos;

- Upinha UR-4/UR-5 (8h às 15h): Av. Cap. Vicente Curado, 33, Cohab - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Academia da Cidade Polo Praça do Jordão (8h às 15h): Rua Alberto Lundgren, 2, Jordão - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Recife (12h às 19h): Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Riomar (12h às 19h): Av. República do Líbano, 251, Pina - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Tacaruna (12h às 19h): Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses;

- Shopping Boa Vista (11h às 19h): Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - neste local, será realizada vacinação contra influenza e covid-19 para todas as pessoas a partir de 6 meses.

