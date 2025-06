A- A+

São João São João de Vitória de Santo Antão ganha mais uma noite de shows; confira Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Jonas Esticado e Samba das Antigas são as atrações confirmadas para a data extra

A prefeitura de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, confirmou, na manhã desta sexta-feira (20), que o município terá mais uma noite de shows durante este São João.

Com a presença de Xand Avião, Tarcísio do Acordeon, Jonas Esticado e Samba das Antigas, o show acontecerá na próxima quarta-feira (25), no Pátio de Eventos Otoni Rodrigues, principal polo junino do município, a partir das 19h.





São João de Vitória de Santo Antão

O São João Vitória do Pé de Serra, como é conhecido, é promovido pela Prefeitura da Vitória de Santo Antão e conta com uma programação extensa e gratuita, reunindo artistas de renome nacional e valorizando também os talentos da música local.

A programação oficial do polo principal terá início neste sábado (21), com os shows de Trimanos Brasil, Pedro Guerra, Luan Santana e Jotavê. No domingo (22), as atividades acontecem no polo Estação do Forró, na Praça Leão Coroado, com Nordestinos do Forró, PV Calado, Victor Lins e Victor Leão.

Na segunda-feira (23), as atividades retornam para o pátio de eventos e será a vez de Nildo Ventura, Priscila Senna, Novinho da Paraíba e Belo subirem ao palco, levando ao público um repertório que mistura o tradicional ao romântico.



Na terça (24), o público contará com as apresentações de Jorge Neto e Aninha, Juciê, Pedrinho Pegação e João Gomes. Na quinta-feira (26), será a vez de Helton Lima, Léo Foguete, Lipe Lucena e Voadores do Forró. Na sexta-feira (27), Ery Mello Forasteiro, Forró dos Plays, Márcia Fellipe e Heitor Costa.

No sábado (28), encerrando os festejos, a cidade terá Embaixadoras do Brega, Pablo e Raphaela Santos.

“Com uma programação que valoriza o forró e a diversidade dos ritmos, o São João da Vitória promete mais uma vez ser sucesso. Nossa cidade estará de braços abertos para receber moradores e visitantes em uma das maiores festas juninas de Pernambuco”, frisou o prefeito Paulo Roberto.







