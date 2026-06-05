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FESTAS JUNINAS São João Vitória do Pé de Serra 2026: Polo Estação abre programação dos festejos nesta sexta (5) Abertura do evento junino ocorre durante esta noite, com a Banda Aveloz, a Banda Eu, Tu e Elas, e Santanna, O Cantador

A programação do Polo Estação do Forró, montado na Estação Ferroviária para o São João Vitória do Pé de Serra 2026, tem início nesta sexta-feira (5) e vai até o dia 28 de junho, com apresentações de forró tradicional e concursos de quadrilhas juninas.

O evento é promovido pela prefeitura de Vitória de Santo Antão, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Economia Criativa (Seculte). A abertura é realizada pela Banda Aveloz, da Banda Eu, Tu e Elas e de Santanna, O Cantador, e ocorre na noite desta sexta.

O primeiro fim de semana continua no sábado (6), com os shows de Guilherme Topado, Waldonys e Forró na Tora, e no domingo (7), sobem ao palco Brunão do Acordeon, Victor Lins e Nildo Ventura.

Após esses dias, os festejos são interrompidas e retornam no dia 21 de junho, com Jack Farra, concurso de quadrilhas juninas e Matheus Lima.

A noite de véspera de São João (23) conta com apresentações de Vava do Acordeon e Silvinho Cavalcanti, enquanto a animação do dia seguinte fica por conta de Zezé do Forró, Forrozão Capim e Ciço Moreno. A Quadrilha Forró Fiá, homenageada do concurso, se apresenta também nessas duas noites.

No dia 26 de junho, as festividades continuam com Jorge Neto e Aninha, Nordestinos do Forró e Anjos do Forró. No dia 27, antes dos shows de Maciel Melo, Forró Cariciar e Rei do Cangaço, ocorrerá o Quadrilhão, espécie de arrastão que sai da frente da Seculte, na Avenida Silva Jardim, em direção ao polo.

O encerramento oficial do espaço, no dia 28, será comandado por Gel e Seus Manos, Alencar e Embaixadoras do Brega. Além da grade local na Estação Ferroviária, o evento terá uma cidade cenográfica, diversas ações culturais e a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira no Pátio Otoni Rodrigues durante todo o período festivo.

O município ainda sediará atrações de alcance nacional confirmadas para esta edição, entre elas Alexandre Pires, Xand Avião, Priscila Senna, Avine Vinny, Eric Land, Iguinho e Lulinha, Seu Desejo, Raphaela Santos, Wallas Arrais, Brasas do Forró, Silvânia e Berg, Rey Vaqueiro e Natanzinho Lima.

Confira a programação abaixo:

Sexta-feira, 5 de junho

Banda Aveloz

Banda Eu, Tu e Elas

Santanna, O Cantador

Sábado, 6 de junho

Guilherme Topado

Waldonys

Forró na Tora

Domingo, 7 de junho

Brunão do Acordeon

Victor Lins

Nildo Ventura

Domingo, 21 de junho

Concurso de Quadrilhas Juninas

Jack Farra

Matheus Lima

Terça-feira, 23 de junho

Vava do Acordeon

Quadrilha Forró Fiá

Silvinho Cavalcanti

Quarta-feira, 24 de junho

Zezé do Forró

Quadrilha Forró Fiá

Forrozão Capim

Ciço Moreno

Sexta-feira, 26 de junho

Jorge Neto e Aninha

Nordestinos do Forró

Anjos do Forró

Sábado, 27 de junho

Quadrilhão (saída da Secretaria de Cultura para o Polo Estação)

Quadrilha Explosão JK

Salustiano e a Rabeca Encantada

Quadrilha do CRAS

Maciel Melo

Forró Cariciar

Rei do Cangaço

Domingo, 28 de junho

Gel e Seus Manos

Alencar

Embaixadoras do Brega

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