São João Vitória do Pé de Serra 2026: Polo Estação abre programação dos festejos nesta sexta (5)
Abertura do evento junino ocorre durante esta noite, com a Banda Aveloz, a Banda Eu, Tu e Elas, e Santanna, O Cantador
A programação do Polo Estação do Forró, montado na Estação Ferroviária para o São João Vitória do Pé de Serra 2026, tem início nesta sexta-feira (5) e vai até o dia 28 de junho, com apresentações de forró tradicional e concursos de quadrilhas juninas.
O evento é promovido pela prefeitura de Vitória de Santo Antão, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Economia Criativa (Seculte). A abertura é realizada pela Banda Aveloz, da Banda Eu, Tu e Elas e de Santanna, O Cantador, e ocorre na noite desta sexta.
Leia também
• São João do Recife 2026: quadrilhas juninas abrem programação no Sítio Trindade na quarta-feira (10)
• Homenageado do São João do Recife, Lucivan Batista calça brincantes há quase duas décadas
O primeiro fim de semana continua no sábado (6), com os shows de Guilherme Topado, Waldonys e Forró na Tora, e no domingo (7), sobem ao palco Brunão do Acordeon, Victor Lins e Nildo Ventura.
Após esses dias, os festejos são interrompidas e retornam no dia 21 de junho, com Jack Farra, concurso de quadrilhas juninas e Matheus Lima.
A noite de véspera de São João (23) conta com apresentações de Vava do Acordeon e Silvinho Cavalcanti, enquanto a animação do dia seguinte fica por conta de Zezé do Forró, Forrozão Capim e Ciço Moreno. A Quadrilha Forró Fiá, homenageada do concurso, se apresenta também nessas duas noites.
No dia 26 de junho, as festividades continuam com Jorge Neto e Aninha, Nordestinos do Forró e Anjos do Forró. No dia 27, antes dos shows de Maciel Melo, Forró Cariciar e Rei do Cangaço, ocorrerá o Quadrilhão, espécie de arrastão que sai da frente da Seculte, na Avenida Silva Jardim, em direção ao polo.
O encerramento oficial do espaço, no dia 28, será comandado por Gel e Seus Manos, Alencar e Embaixadoras do Brega. Além da grade local na Estação Ferroviária, o evento terá uma cidade cenográfica, diversas ações culturais e a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira no Pátio Otoni Rodrigues durante todo o período festivo.
O município ainda sediará atrações de alcance nacional confirmadas para esta edição, entre elas Alexandre Pires, Xand Avião, Priscila Senna, Avine Vinny, Eric Land, Iguinho e Lulinha, Seu Desejo, Raphaela Santos, Wallas Arrais, Brasas do Forró, Silvânia e Berg, Rey Vaqueiro e Natanzinho Lima.
Confira a programação abaixo:
Sexta-feira, 5 de junho
- Banda Aveloz
- Banda Eu, Tu e Elas
- Santanna, O Cantador
Sábado, 6 de junho
- Guilherme Topado
- Waldonys
- Forró na Tora
Domingo, 7 de junho
- Brunão do Acordeon
- Victor Lins
- Nildo Ventura
Domingo, 21 de junho
- Concurso de Quadrilhas Juninas
- Jack Farra
- Matheus Lima
Terça-feira, 23 de junho
- Vava do Acordeon
- Quadrilha Forró Fiá
- Silvinho Cavalcanti
Quarta-feira, 24 de junho
- Zezé do Forró
- Quadrilha Forró Fiá
- Forrozão Capim
- Ciço Moreno
Sexta-feira, 26 de junho
- Jorge Neto e Aninha
- Nordestinos do Forró
- Anjos do Forró
Sábado, 27 de junho
- Quadrilhão (saída da Secretaria de Cultura para o Polo Estação)
- Quadrilha Explosão JK
- Salustiano e a Rabeca Encantada
- Quadrilha do CRAS
- Maciel Melo
- Forró Cariciar
- Rei do Cangaço
Domingo, 28 de junho
- Gel e Seus Manos
- Alencar
- Embaixadoras do Brega