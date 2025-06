São João de Vitória de Santo Antão tem Priscila Senna, João Gomes, Pablo, Raphaela Santos e mais

A- A+

Começa neste sábado (7) a programação oficial do São João de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. No dia, sobem ao palco do polo Estação do Forró, Kátia Cilene, Pau no Xote e Irah Caldeira.

A programação do Vitória do Pé de Serra começa às 19h no polo localizado na Praça Leão Coroado, em frente à antiga Estação Ferroviária, no centro da cidade. Antes dos shows, se apresenta a quadrilha do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Os festejos em Vitória de Santo Antão seguem até 28 de junho, com apresentações de vários artistas. Em 12 de junho, Dia dos Namorados e véspera de Santo Antônio, shows de Silvinho Cavalcanti, Gonzagueira e Maestro Forró.

O polo retoma atrações em 22 de junho, com shows de Victor Lins, Victor Leão e Nordestinos do Forró.

No distrito de Pirituba, shows em 15 e 23 de junho, véspera de São João. No primeiro dia, se apresentam Geraldinho Lins, Lady Falcão e Carol e Forrozão Capim. No dia 23, é a vez de Pegada de Boyzinho, Amoroso do Forró e Forrozão Essência Nordestina.

Polo principal

O principal polo de animação da cidade é o Pátio de Eventos Otoni Rodrigues. A programação começa dia 21, com Trimanos Brasil, Pedro Guerra, Luan Santana e Jotavê. No dia 23, o palco recebe os shows de Nildo Ventura, Priscila Senna, Novinho da Paraíba e Belo.

Em 24 de junho, o público contará com as apresentações de Jorge Neto e Aninha, Juciê, Pedrinho Pegação e João Gomes. No dia 26 de junho, será a vez de Helton Lima, Léo Foguete, Lipe Lucena e Voadores do Forró.

Em 27 de junho, Ery Mello Forasteiro, Forró dos Plays, Márcia Fellipe e Heitor Costa. Encerrando os festejos, no dia 28 de junho, a cidade terá Embaixadoras do Brega, Pablo e Raphaela Santos.

