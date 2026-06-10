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São João São João do Recife 2026: Concurso de Quadrilhas Juninas abre programação no Sítio Trindade Com R$ 200 mil em disputa, finalíssima ocorrerá entre os dias 17 e 18 de junho

O São João do Recife foi devidamente iniciado na noite desta quarta-feira (10), no Sítio Trindade, na Zona Norte da capital. A principal atração da noite foi o 40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que seguirá até a próxima segunda-feira (15).

Neste primeiro dia de eliminatórias, quatro quadrilhas animaram o arrastapé: Carcará, Gira Sol, Zabumba e Gonzagão. Em torno de 57 quadrilhas juninas, de todo estado, disputarão R$ 200 mil em prêmios. A finalíssima ocorrerá entre os dias 17 e 18 de junho.

Coordenador do festival, Albemar Araújo destacou a importância cultural e o desenvolvimento da economia criativa que o evento acaba por estimular.

"Nós estamos com 38 quadrilhas inscritas, que participarão do concurso adulto, vindo de todas as regiões de Pernambuco. Esse evento é uma maneira de salvaguardar essa manifestação cultural", começou o coordenador do festival.

"É uma festa bonita, que o público merece porque envolve uma gama de jovens que se ocupam da economia criativa, alimentando uma cadeia produtiva de costureiros e sapateiros, por exemplo", concluiu Albemar.

Já a disputa do 22º concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis será realizada entre os dias 20 e 21 de julho.

Caminhada



Nesta quinta-feira (11), o bairro do Recife recebe a 21ª edição da Caminhada do Forró. A concentração acontece às 17h, na Praça do Arsenal, local onde o cortejo sairá em direção à Praça do Arsenal.

Já no palco montado, se apresentarão nomes do calibre de Josildo Sá, Cristina Amaral, Cezzinha, Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Joyce Alane e outras atrações.

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