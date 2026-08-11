São Joaquim do Monte sedia 33ª Romaria do Venerável Frei Damião em setembro
Evento religioso será realizado entre os dias 3 e 6 de setembro e abordará a importância do chamado à evangelização no Agreste pernambucano
O município de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, recebe de 3 a 6 de setembro a 33ª edição da Romaria do Venerável Frei Damião.
Neste ano, o encontro de fé terá como tema "O povo precisa que lhes falem de Deus com o coração", frase atribuída ao próprio frade capuchinho em sua trajetória missionária pelo Nordeste.
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A temática escolhida coloca a evangelização e o testemunho de fé no centro das celebrações.
A proposta da organização é promover uma reflexão sobre a proximidade e o acolhimento no anúncio da Palavra de Deus, inspirando-se no legado de simplicidade e oração deixado por Frei Damião ao longo de suas caminhadas pela região.
Durante os quatro dias de evento, os fiéis e romeiros participarão de missas, momentos de acolhida, adoração ao Santíssimo Sacramento, caminhadas e procissões em direção ao Santuário do Frei Damião.
Além das atividades de espiritualidade, a romaria também busca renovar o compromisso de devoção popular no município.
Segundo a organização do evento, a programação oficial detalhada, com os horários das missas, procissões e momentos de oração, será divulgada nos próximos dias.