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EVENTO São Joaquim do Monte sedia 33ª Romaria do Venerável Frei Damião em setembro Evento religioso será realizado entre os dias 3 e 6 de setembro e abordará a importância do chamado à evangelização no Agreste pernambucano

O município de São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco, recebe de 3 a 6 de setembro a 33ª edição da Romaria do Venerável Frei Damião.



Neste ano, o encontro de fé terá como tema "O povo precisa que lhes falem de Deus com o coração", frase atribuída ao próprio frade capuchinho em sua trajetória missionária pelo Nordeste.





A temática escolhida coloca a evangelização e o testemunho de fé no centro das celebrações.



A proposta da organização é promover uma reflexão sobre a proximidade e o acolhimento no anúncio da Palavra de Deus, inspirando-se no legado de simplicidade e oração deixado por Frei Damião ao longo de suas caminhadas pela região.

São Joaquim do Monte sediará a 33ª edição da Romaria do Venerável Frei Damião | Foto: Sercom Paróquia de São Joaquim/Divulgação

Durante os quatro dias de evento, os fiéis e romeiros participarão de missas, momentos de acolhida, adoração ao Santíssimo Sacramento, caminhadas e procissões em direção ao Santuário do Frei Damião.



Além das atividades de espiritualidade, a romaria também busca renovar o compromisso de devoção popular no município.

Segundo a organização do evento, a programação oficial detalhada, com os horários das missas, procissões e momentos de oração, será divulgada nos próximos dias.

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