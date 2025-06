A- A+

Sertão São José do Egito: homem é morto a golpes de machadinha em bar; suspeito é preso em flagrante Crime foi gravado por uma câmera de segurança, que flagrou o momento em que o autor tira o objeto da bermuda e ataca a vítima

Um homem de 47 anos morreu após ser golpeado com uma machadinha na cidade de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite do sábado (31), em um bar localizado no bairro São João. O suspeito do crime foi preso.

A cena violenta foi gravada por uma câmera de segurança, que flagrou o momento em que o autor tira o objeto do bolso e ataca a vítima.



A Polícia Militar informou que agentes do 23º BPM foram informados por populares sobre a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a veracidade da informação.

O homem ferido chegou a ser socorrido para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



"O suspeito foi capturado por populares nas proximidades do local da ocorrência e estava sendo linchado. Uma equipe do 23º BPM interveio, deteve o suspeito e o conduziu à unidade hospitalar para receber atendimento médico, onde ele permaneceu sob custódia da PMPE", detalhou a corporação.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o agressor, de 35 anos, foi preso em flagrante e autuado por homicídio consumado. Ele foi encaminhado à Delegacia de São José do Egito, onde ficou à disposição da Justiça.

