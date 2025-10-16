São Lourenço da Mata: caminhão tomba e atinge dois trabalhadores; homem morre no local

A- A+

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem atingidos por um caminhão que tombou em uma via no centro de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), por volta das 11h, na Rua Dona Leopoldina Corrêa.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi acionado e enviou uma viatura ao local, o veículo atingiu dois trabalhadores.



Um homem de 52 anos, que não teve o nome divulgado, morreu no local.

Já o segundo atingido, de 47 anos, teve ferimentos no membro inferior e precisou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata.



Os Bombeiros informaram que a vítima estava consciente e orientada.



Não há informações sobre o que pode ter provocado o tombamento do caminhão. Também não há informações sobre o motorista do veículo.

