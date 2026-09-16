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Região Metropolitana do Recife São Lourenço da Mata: engavetamento deixa pedestres e ocupantes de moto feridos na BR-408 Sinistro de trânsito aconteceu após alguns veículos pararem na rodovia para a travessia de pedestres

Um engavetamento que aconteceu durante a travessia de pedestres deixou pelo menos três pessoas feridas na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu no quilômetro 95 da rodovia, na manhã dessa terça-feira (15), por volta das 6h50.

Sinistro de trânsito deixou feridos nessa terça-feira (15) | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro de trânsito aconteceu após alguns veículos pararem na rodovia para que pedestres pudessem atravessar a via.

Um caminhão com tijolos que trafegava na pista não conseguiu frear, provocando um engavetamento.

Com a colisão, um pedestre e dois ocupantes de uma motocicleta ficaram feridos e foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para unidades de saúde.

"A equipe recebeu a informação que outras pessoas ficaram feridas, mas já haviam sido socorridas", informou a PRF, que não detalhou o total de feridos.

A corporação também destacou que o motorista do caminhão não se feriu, realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

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