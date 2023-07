São Lourenço da Mata recebe OdontoSesc, para atendimento odontológico gratuito

A- A+

A partir da tarde desta terça-feira (11), a população de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, vai ganhar um reforço no atendimento odontológico com a chegada do OdontoSesc - carreta do Sesc equipada com consultórios odontológicos para ações itinerantes.

A carreta ficará instalada no Ginásio de Esportes Josué Pereira de Oliveira (Pereirão), no Centro da cidade, em espaço que será inaugurado na segunda (10). Os atendimentos, gratuitos, serão de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

O atendimento será via Secretaria de Saúde do município "ou órgãos em parceria" com a pasta. Os pacientes podem ser pessoas de todas as idades, e a expectativa é de que sejam realizados cerca de cem atendimentos por semana.

"Esse formato de encaminhamento exclusivo a cargo da prefeitura garante a organização da fila de atendimento, respeitando quem está esperando há mais tempo ou tem casos mais graves", explica o Sesc, em nota. Os procedimentos serão feitas por cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal do Sesc e do município.



A carreta possui consultórios, sala de raio-x, central de esterilização, escovódromo e recepçãs. No local, é possível serem feitas pequenas cirurgias, restaurações, exodontias, remoção de tártaro, profilaxia (limpeza), flúor e raio-x.



A previsão é de que o OdontoSesc fique em São Lourenço da Mata até o próximo mês de outubro. O Sesc informa que municípios que tenham interesse em também receber a carreta devem entrar em contato pelo (81) 3216.1753 ou [email protected].

