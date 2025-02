São Lourenço: suspeitos atiram em homem, e idoso que jogava dominó na calçada é atingido e morto

A- A+

Dois homens morreram e um ficou ferido, em via pública, na cidade de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, nesse sábado (8).



O caso aconteceu na rua Maria Ivanilda, no bairro de Tiúma, no momento em que uma das vítimas jogava dominó na calçada.



Informações iniciais apontam que dois criminosos, que estavam em uma moto, se aproximaram e começaram a atirar contra um homem identificado como Evaldo, de 50 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Na ocasião, outro idoso, Jadson Ferreira de Lima, de 69 anos, que jogava dominó nas proximidades, também foi baleado e morreu no local.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, uma terceira vítima foi atingida no pé e socorrida para um hospital da localidade. Não se sabe o atual estado de saúde do sobrevivente.

A corporação informou que realizou o isolamento da área até a chegada dos órgãos competentes.



Já a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que o duplo homicídio consumado e a tentativa de homicídio foram registradas por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.



"As investigações seguem até a elucidação do crime", afirmou a PCPE.

