cidadania São Lourenço da Mata terá edição do Projeto Inclusão INSS nesta sexta-feira (21) Foram convocadas 22 famílias para 40 atendimentos, que incluem avaliação social e perícia médica.

O município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, recebe o Projeto Inclusão INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nesta sexta-feira (21).

A ação busca agilizar a análise do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para crianças e adolescentes neurodivergentes da rede pública de ensino.



Ao todo, foram convocadas 22 famílias para 40 atendimentos, que incluem avaliação social e perícia médica.

Os atendimentos ocorrerão no Centro Social Urbano de São Lourenço da Mata, com o apoio de uma equipe formada por dois assistentes sociais, um perito médico e três servidores administrativos, além de profissionais da prefeitura.

Serviço:

Data: 21 de novembro

Horário: A partir das 8h

Local: Centro Social Urbano de São Lourenço da Mata - Rua Pedro Corrêa, 778, Chã da Tábua, São Lourenço da Mata.

