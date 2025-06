A- A+

Região Metropolitana do Recife São Lourenço: homem é preso em flagrante por manter animais silvestres em condição de maus-tratos Foram encontradas as aves jandaias do sertão e trinca-ferro, além de animais tigre da água

Um homem foi preso em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, suspeito de integrar uma possível rede criminosa de captura e venda de animais silvestres.

A prisão ocorreu durante a operação "Furtiva Libertas", realizada nessa terça-feira (10) pela Polícia Federal em Pernambuco, com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

O objetivo da ação é reprimir a caça e comercialização ilegal de espécimes da fauna silvestre, espécies raras e consideradas ameaçadas de extinção no estado.

As investigações, iniciadas em maio de 2025, identificaram suspeitos de manter os animais em cativeiros e criadouros não autorizados, em condições de maus-tratos.

Doze policiais federais e quatro fiscais do Ibama deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito.

No local, foram encontradas as aves jandaias do sertão e trinca-ferro, além de animais tigre da água, em perigo de extinção, capturados e mantidos em cativeiro sem autorização do órgão ambiental e em condição de maus-tratos.

"As condutas investigadas, uma vez comprovadas, configurarão a prática dos crimes de caça, exposição à venda e manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre e espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, maus tratos de animais e utilização de selo indevida de selo ou sinal público, cujas penas máximas, somadas, podem ultrapassar 8 anos de reclusão", destacou a PF.

A nomenclatura da operação "Furtiva Libertas" faz referência à supressão da liberdade dos animais caçados e comercializados de forma ilegal.

