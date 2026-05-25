São Lourenço: mulher morre atropelada por ônibus após se jogar de caminhonete; homem é detido

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Uma mulher de 23 anos morreu atropelada por um ônibus após se jogar do banco traseiro de uma caminhonete na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (25), por volta das 0h15, no quilômetro 86,9 da via sentido interior.



"De acordo com informações colhidas no local, uma mulher que estava no banco de trás de uma caminhonete abriu a porta do veículo e se jogou. Em seguida, ela foi atropelada por um ônibus que vinha logo atrás e foi arrastada por cerca de 100 metros", esclareceu a PRF.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal. Já o condutor da caminhonete, de 34 anos, que não possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.



O homem foi conduzido à 37ª Delegacia de Camaragibe, na RMR. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) ressaltou que ele foi autuado em flagrante delito pelos crimes de acidente de trânsito com vítima fatal e por conduzir veículo embriagado.



Não há detalhes sobre a relação da mulher com o motorista preso e nem sobre o que motivou a vítima a se lançar do veículo na BR-408.



"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou a PCPE.

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