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Inclusão "São milhões reduzidos à aparência de minoria", afirma escritor com deficiência auditiva No Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, Felipe Afonso expõe a distancia entre os direitos e a rotina real de quem precisa deles

O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado nesta segunda-feira (21). A discussão sobre acessibilidade e direitos, porém, diariamente esbarra em um abismo bem conhecido por quem vive essa pauta na pele: a distância entre o discurso bonito e a prática concreta.



Aos 37 anos, o escritor carioca Felipe Afonso, autor de "Nuances do Silêncio" e "Nuances da Exclusão", sintetiza esse cenário com a vivência de quem enfrentou a perda progressiva da audição desde o final da infância.



Para Felipe, o debate público sobre inclusão muitas vezes acaba esvaziado ou reduzido a interesses temporários.



"Eu vejo que as pessoas gostam muito de falar de forma proativa, de falar bonito sobre inclusão, mas o problema é que eu não vejo esse mesmo empenho para colocar em prática. Porque muitas vezes ficam só nas promessas e a gente, que vive isso por dentro, cansa um pouco", desabafa.





O ciclo vicioso da sobrevivência e a burocracia

A trajetória de Felipe reflete a realidade de milhões de brasileiros que dependem de tecnologias assistivas para garantir o básico: trabalhar e estudar.



Com o avanço da surdez, a necessidade de aparelhos amplificadores potentes impôs um dilema financeiro logo no início de sua jornada profissional.



"A gente necessita de aparelhos auditivos convencionais. [Eles] são muito caros. Uma pessoa jovem, que ainda está entrando no mercado de trabalho, não tem condições de comprar um. Só que por outro lado, ela precisa daquele aparelho para conseguir trabalhar, e assim, do dinheiro para comprar o aparelho. É uma conta que não fecha", pontua o autor, que chegou a comprometer o salário quase integralmente durante anos apenas para conseguir arcar com os equipamentos.

Felipe Afonso, escritor carioca. Foto: Bárbara Simas



Apesar de o Brasil contar com uma estrutura normativa e previsões de atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS), a eficácia prática esbarra em barreiras burocráticas e filas que levam anos. O próprio escritor relata ter desistido de acessar direitos garantidos em lei devido à exaustão do processo.



"Eu tentei tirar um passe livre para andar de transporte público. Eu tive que ir em três, quatro órgãos diferentes. Uma burocracia. Eu simplesmente desisti no meio do caminho, porque não dava mais. Era um direito que deveria ser simples, mas que na prática não funciona. Algumas pessoas conseguem, outras não. Eu, por exemplo, não consegui", analisou.

"Dentro da empresa, fora do trabalho"

Bacharel em Engenharia da Computação e desenvolvedor de software, Felipe aponta que as tentativas de inclusão no mercado de trabalho e nas instituições de ensino costumam falhar por não enxergarem a pessoa além do diagnóstico.



No ambiente corporativo, a política de cotas frequentemente resulta em desvio de função ou em contratações meramente figurativas.

"Muitas vezes a empresa já olha e diz: 'opa, ele é um PcD'. Aí como já tem um conjunto de vagas específicas para PcD, acabam jogando a gente para aquelas que não são as que a gente deseja, mas que a empresa julga aceitáveis. Fico recebendo salário, benefícios, mas a empresa parece não ter confiança no funcionário PcD", relata.







Na educação, a dificuldade se acentua na rede pública, que carece de estrutura para atender às especificidades de alunos que precisam de adaptações para conseguir acompanhar as aulas. Segundo Felipe, a sobrecarga dos professores, em turmas com muitos alunos, acaba prejudicando o aprendizado.

"A grande maioria das escolas do Brasil hoje não tem capacidade de atender isso", explica.



Além das barreiras físicas e institucionais, a perda auditiva carrega uma dimensão invisível: a exclusão social e afetiva provocada pela exaustão comunicativa em ambientes que possam ter muitos ruídos.



Em locais como restaurantes ou festas, a oscilação do som torna o acompanhamento das conversas em um desafio, empurrando o indivíduo para o isolamento.



"Essa complexidade de variações de ambiente, de nível de ruído, é uma coisa que nem a gente que passa por isso consegue entender bem. A gente acaba vivendo dentro de um problema, tendo consciência que não tem solução", reflete Felipe. "Isso acaba desmotivando realmente algumas vezes. A gente prefere ficar em casa", completou.







Essa soma de isolamentos individuais, segundo o autor, constrói a falsa impressão de que Pessoas com Deficiência representam um grupo pequeno ou distante da realidade coletiva.



"Eu vejo que essas pessoas são deixadas de lado. Muitas vezes ninguém olha para elas. 'É só uma pessoa. Deixa lá, vamos focar aqui'. E assim a sociedade vai ignorando uma pessoa aqui, outra ali. E quando a gente vai ver, é uma quantidade relevante de pessoas que realmente se sentem excluídas. Por baixo, existem dezenas de milhões de pessoas com deficiência. E boa parte dessas pessoas passa por um tipo de exclusão social", alerta o escritor.



A literatura como registro

A escrita entrou na vida de Felipe como uma recomendação terapêutica de sua fonoaudióloga e de sua psicóloga durante a juventude, para avaliar como a perda auditiva impactava suas habilidades.



A qualidade dos textos chamou a atenção das profissionais, que plantaram o desejo de transformar a vivência em literatura.

Atualmente adaptado com dois implantes cocleares, o autor utilizou suas obras para expor angústias e construir pontes de conhecimento, se retratando no protagonista "William". Segundo ele, o processo de criação do personagem exigiu revisitar memórias dolorosas.

"A segunda etapa de escrita desse personagem foi passar para ele todas aquelas emoções, aquelas angústias que eu passei ao longo da vida. Essa parte foi a mais difícil porque eu tive que revisitar traumas, lembranças que eu não queria, entendê-los e escrevê-los para depois ainda mostrar para outras pessoas através do livro", explicou.



Para Felipe, que já garantiu estar trabalhando as ideias para o terceiro livro, a verdadeira mudança de atitude para criar um espaço inclusivo exige superar o campo das promessas e encarar o problema com a gravidade que ele possui.

"Eu gostaria de ver um pouco mais de proatividade no sentido prático. De procurar a gente para entender realmente o que a gente passa, para a gente ir juntos e poder começar a trabalhar em coisas concretas. Porque como eu tento deixar claro no segundo livro, o problema é muito grave mesmo. E só vem piorando. São milhões de pessoas passando por isso. Então, chegou a hora de a gente realmente olhar para esse problema e tentar fazer coisas de forma mais concretas, coisas que aconteçam mesmo", concluiu.





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