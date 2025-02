A- A+

Dengue São Paulo atinge nível de epidemia de dengue com 134 mil casos e 126 mortes Governo decretou emergência sanitária e mobiliza força-tarefa para conter avanço da doença

O estado de São Paulo atingiu nesta sexta-feira (21) o patamar de 300 casos de dengue para cada 100 mil habitantes, configurando uma epidemia. Desde o início do ano, foram registrados 134 mil casos e 126 mortes, além de 252 óbitos em investigação.

Diante do avanço da doença, o governo estadual decretou emergência sanitária e mobilizou uma força-tarefa para atuar nas regiões com maior incidência, como Bauru, Araçatuba, Marília e São José do Rio Preto. A cidade de Conchas, que tem uma taxa alarmante de 9,9 mil casos por 100 mil habitantes, recebeu reforço das equipes nesta sexta-feira.

A Força Nacional do SUS também ampliará sua atuação em São José do Rio Preto, com a chegada de mais 54 profissionais de saúde nos próximos 15 dias para apoiar a rede de atendimento.

Veja também