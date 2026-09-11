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BRASIL São Paulo confirma mais dois casos de sarampo e total chega a 32 Menina de 6 meses e homem de 28 anos foram contaminados na capital

Com o fim da semana epidemiológica 36, nesta sexta-feira (11), dois novos casos de sarampo foram confirmados na capital paulista. Desta forma, o estado de São Paulo concentra 32 casos em 2026.

Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, os registros são de uma menina de seis meses, com esquema vacinal incompleto, e de um homem de 28 anos que já havia tomado a vacina contra a doença.

Das 32 pessoas contaminadas no estado este ano, 29 ocorreram na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Guarulhos. Os registros integram cadeias de transmissão notificadas em agosto. No decorrer de 2026, quatro cadeias foram identificadas e três seguem ativas.

As cadeias ativas em junho, julho e agosto estão sendo monitoradas por equipes de vigilância epidemiológica estadual e municipal. A primeira cadeia foi notificada entre março e abril e está ligada a dois casos importados. A segunda foi encerrada após 12 semanas sem novas ocorrências.





Vacinação

A principal forma de prevenção contra o sarampo é a vacina tríplice viral, que está disponível em todas as unidades básicas de saúde dos 645 municípios do estado. O imunizante protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

A vacinação é indicada para:

Crianças

Aos 12 meses: primeira dose da vacina contra o sarampo

Aos 15 meses: segunda dose da vacina contra o sarampo



Pessoas de 15 meses a 29 anos

Devem ter duas doses da vacina contra o sarampo registradas, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.



Pessoas de 30 a 59 anos

Devem ter pelo menos uma dose da vacina contra o sarampo registrada na caderneta.



Trabalhadores da saúde

Devem ter duas doses da vacina, independentemente da idade.



Dose zero para bebês

A dose zero da vacina tríplice viral continua sendo aplicada em crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A dose zero pode ser indicada para crianças dessa faixa etária que tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de sarampo, conforme avaliação das equipes de vigilância.

A dose zero não substitui as previstas no calendário. Mesmo que seja vacinada antes de completar 1 ano, a criança deverá receber normalmente a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses.

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