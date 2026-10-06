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Clima São Paulo e outras áreas do País têm alerta para tempestade Previsão inclui chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm ao longo do dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo

São Paulo e outras áreas do País estão sob alerta para tempestades nesta terça-feira, 6, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo, de perigo potencial, começou às 8h52 e é válido até as 23h59.

A previsão inclui chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 mm ao longo do dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.

O aviso abrange áreas de:

- São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, no Sudeste;

- Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Sul;

- Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, no Centro-Oeste;

- Amazonas, Acre, Pará e Rondônia, no Norte;

Bahia e Maranhão, no Nordeste.

Em São Paulo, estão incluídas a capital e a Região Metropolitana, além de regiões como Campinas, Vale do Paraíba, litoral, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e Itapetininga.

O Instituto também emitiu um alerta laranja, de perigo, para acumulado de chuva para a Região Metropolitana de Curitiba, Itapetininga e o Litoral Sul Paulista. A previsão é de volumes entre 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios em áreas consideradas de risco.

Segundo a Climatempo, uma frente fria que avança pelo Sudeste e pelo Centro-Oeste favorece a ocorrência de pancadas de chuva moderadas a fortes nessas regiões. A partir de quarta-feira, 7, a chuva deve diminuir em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste, enquanto as temperaturas tendem a subir.

Nas últimas horas, o termo "tempestade", inclusive, ganhou destaque nas buscas do Google Trends.

No Sul, a previsão é de novos períodos de chuva volumosa ao longo da semana. Uma nova frente fria deve se organizar entre a região Sul e o Paraguai no próximo fim de semana, acompanhada da formação de um ciclone extratropical próximo ao Rio Grande do Sul.

Os três Estados da região podem registrar temporais, com possibilidade de grandes volumes de chuva, alagamentos, enchentes, ventania e granizo.

Durante as tempestades, o Inmet orienta que a população não se abrigue sob árvores durante rajadas de vento e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda O órgão também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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