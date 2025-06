São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

A- A+

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 15h48 desta quinta-feira, 5, por causa das fortes chuvas. A medida foi adotada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. O estado de atenção foi decretado simultaneamente para as zonas leste, oeste, norte, sul, sudeste e para as marginais Tietê e Pinheiros.

A chuva avançava em direção ao sul da região metropolitana, com intensidade moderada a forte.

O estado de atenção é adotado quando há previsão de chuva moderada a forte e as equipes da Defesa Civil devem ficar de prontidão.

Conforme o CGE, em junho choveu até agora cerca de 3,3 mm, o que corresponde a 6,9% dos 47,9mm esperados para o mês.

A sexta-feira, 6, promete ser chuvosa já a partir da madrugada. O tempo fechado, com precipitação intermitente, deve se manter no decorrer do dia, por causa da passagem rápida de uma frente fria pelo litoral do estado de São Paulo. A temperatura deve ficar entre 16°C e 21°C.



