BRASIL São Paulo tem maior temperatura para dezembro em 64 anos; e calor continua O recorde foi marcado pela estação Mirante de Santana, situada na zona norte da capital paulista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou nesta sexta-feira, 26, em São Paulo temperatura máxima de 36,2 °C, a maior para um mês de dezembro em 64 anos, desde 1961.

O recorde foi marcado pela estação Mirante de Santana, situada na zona norte da capital paulista.

Na véspera, dia de Natal, a cidade tinha marcado o dia mais quente do ano, ao atingir com 35,9 ºC, recorde quebrado hoje.

O Inmet emitiu alerta vermelho de perigo de onda de calor vigente até segunda-feira, 29, para os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, trechos do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

As temperaturas elevadas em diversas áreas do Brasil têm ligação com um bloqueio atmosférico, que dificulta a atuação de sistemas meteorológicos e favorece a persistência do calor, principalmente no Sudeste.





O calor segue no fim de semana. No sábado, 27, a previsão do Inmet para a capital é de máxima de 33ºC e mínima de 21ºC, com poucas nuvens, e no domingo máxima de 34ºC e mínima de 21ºC, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O calor tem levado a um aumento no consumo de água, que fez o governo do Estado pedir "redução imediata" já que os reservatórios enfrentam queda do volume nos últimos meses.

Governo estadual acionou gabinete de crise

Segundo monitoramento da Defesa Civil, os dias 27 e 28 de dezembro devem registrar chuvas dentro da normalidade para o período.

Já na semana que vem, entre os dias 29 e 30, há risco de fortes temporais, com acumulados entre 20 e 50 milímetros por dia, ventos fortes, trovoadas e possibilidade de granizo, especialmente no interior nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Itapeva e Registro.

Diante das previsões, o governo do Estado de São Paulo dará início a um gabinete de crise a partir da segunda-feira, 29, com o objetivo de coordenar ações de prevenção e atender os municípios.

Após a virada do ano, o avanço de uma nova frente fria sobre a faixa leste do Estado deve trazer chuva para o Vale do Ribeira e a região de Registro, com acumulados de até 60 mm, avançando então para a Baixada Santista.

Ainda segundo informações da Defesa Civil, o litoral norte entra em alerta máximo no dia 2, com previsão para chuvas com acumulados de até 100 milímetros e rajadas de vento, e segue em alerta ainda no dia 3.

Para o dia 4, a previsão indica chuvas entre 50 e 100 mm no interior, na Região Metropolitana e no litoral.



