São Sebastião decreta calamidade pública devido às chuvas e Carnaval na cidade é cancelado

A Prefeitura de São Sebastião, em São Paulo, decretou estado de calamidade pública, neste domingo (19), por causa das fortes chuvas na cidade, que deixou diversas pessoas desabrigadas. Segundo o prefeito Felipe Augusto, toda a programação do Carnaval para o dia foi cancelada. De acordo com a Defesa Civil, foi registrado volume de chuva de 600 milímetros nas últimas 24 horas.

A cidade sofre com diversos pontos de alagamentos, deslizamentos e desabamentos. O acesso à cidade está bloqueado devido a queda de barreiras e duas casas desabaram por completo no bairro Topolândia e há outras casas em risco. Os bairros Cambury, Vila Sahy, Boiçucanga no Alto Tropicanga, Juquehy e Barra do Una, na região sul da cidade, estão em situação grave. Escolas foram abertas e as equipes do Fundo Social de Solidariedade estão recebendo diversos itens, como material de limpeza e água potável.

A prefeitura informou que o abastecimento de água na cidade está interrompido. A programação de Carnaval, com Marchinhas e o Banho da Dorotéia, marcado para essa tarde, foi cancelado. Segundo a prefeitura, até o momento a programação noturna do Carnaval está mantida.





