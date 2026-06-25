TERREMOTOS NA VENEZUELA
Saques são registrados em zona costeira da Venezuela afetada por terremotos
Homens e mulheres foram vistos saindo de um supermercado parcialmente incendiado com sacolas cheias de mercadorias
Foto tirada da janela de um veículo durante a eclosão de saques em Catia La Mar, no estado de La Guaira a cerca de 30 km a noroeste de Caracas - Foto: Federico Parra/AFP
Um grupo de pessoas saqueou pelo menos uma loja em uma área costeira da Venezuela afetada por dois terremotos devastadores que deixaram 164 mortos no dia anterior, confirmou uma equipe da AFP nesta quinta-feira (25).
Em Catia la Mar, localizada no município costeiro de La Guaira, perto de Caracas, homens e mulheres foram vistos saindo de um supermercado parcialmente incendiado com sacolas cheias de mercadorias, segundo a mesma fonte.