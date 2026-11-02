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SAÚDE Saquinhos de chá podem liberar microplásticos e contaminar a bebida com substâncias químicas Os saquinhos, principalmente os de plástico, foram os que mais liberaram substâncias químicas que interferem no sistema endócrino, como ftalatos e bisfenol A (BPA)

Se o seu chá é preparado com um saquinho de plástico, você pode estar ingerindo milhares de microplásticos dissolvidos na bebida, além de substâncias químicas que interferem no sistema endócrino, como ftalatos e bisfenol A (BPA), mostrou um novo estudo publicado na revista npj Science of Food.

Cientistas da Universidade Recep Tayyip Erdogan testaram 14 marcas de chá em saquinhos e 14 marcas de chá a granel, incluindo chá preto e chá verde, comprados em supermercados na Turquia.

Das 14 marcas de chá em saquinhos, apenas quatro tinham sacos plásticos feitos de poliamida, um tipo de náilon, enquanto os outros 10 eram feitos de papel ou celulose. Eles mergulharam os saquinhos de chá em água recém-fervida por três minutos e, em seguida, contaram as partículas de microplásticos.

Os saquinhos de chá de plástico liberam entre 555 e 2.498 partículas por xícara. Em comparação, o chá a granel contém apenas cerca de 0,3 a 2,4 partículas por xícara, que provavelmente provêm do meio ambiente, do cultivo e dos equipamentos da fábrica.

Estudos de laboratório mostram que ingerir microplásticos pode causar inflamação e expor o corpo a radicais livres, além de BPA e ftalatos — níveis dos dois foram, inclusive, encontrados em todos os chás embalados em saquinhos plásticos testados pelos pesquisadores.

Uma das marcas, que não teve o nome revelado, apresentou um pico incomum do ftalato BBP, que os pesquisadores suspeitam ser proveniente de um adesivo usado para selar o saquinho.

Ambos são substâncias químicas sintéticas frequentemente adicionadas a produtos plásticos para aumentar sua flexibilidade, transparência, durabilidade e longevidade. São conhecidos como "substâncias químicas onipresentes" porque podem ser encontrados em praticamente todos os lugares no meio ambiente, inclusive nos corpos de uma ampla variedade de animais selvagens, como golfinhos, aves marinhas e seres humanos.

Entretanto, evidências mostram que esses produtos químicos podem ter um efeito profundo na saúde dos animais, especialmente no sistema endócrino, a função sexual, a reprodução, o sono, o humor e muito mais.

Segundo os pesquisadores, todas as marcas testadas tinham os níveis de BPA dentro dos limites de segurança — de acordo com as cotas estabelecidas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), uma xícara de chá continha entre 4,5% e 21,7% do limite diário de BPA, o que, segundo os autores, é importante, especialmente para crianças, gestantes e pessoas que consomem muito chá.

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