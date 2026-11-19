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Doença Sarampo: EUA confirmam 10ª morte e mais de 5,7 mil infectados no pior surto da doença em 3 décadas País perdeu o certificado de eliminação do vírus após manter surtos ativos por mais de 12 meses e bater recorde de casos desde 1991

O Departamento de Saúde da Pensilvânia (DOH, da sigla em inglês), epicentro atual do surto de sarampo nos Estados Unidos, confirmou, nesta quarta-feira, a oitava morte associada ao vírus no estado neste ano. Com isso, o país chega ao 10º óbito pela doença em 2026 – Nova York e Wisconsin também registraram uma morte cada, a primeira em décadas em ambos os estados.

Segundo as autoridades da Pensilvânia, a morte mais recente foi de um morador não vacinado do condado de Clinton. Os outros sete óbitos também foram de indivíduos que não haviam sido imunizados. O departamento, no entanto, disse que não divulgará informações adicionais que possam identificar a vítima "para proteger a privacidade da pessoa e de sua família".

Até o momento, o número de casos confirmados de sarampo na Pensilvânia chegou a 1.589, além de 315 internações. Do total de infectados, apenas cinco registros, menos de 1%, foram entre pessoas que haviam sido vacinadas.

Segundo o DOH, aproximadamente 300 funcionários no estado foram mobilizados para ações de combate ao surto de sarampo. Desde o início da disseminação, 269 postos temporários de imunização foram criados nas comunidades afetadas.

O surto também levou à indicação da chamada dose zero da vacina, uma aplicação extra para bebês de 6 a 11 meses antes do esquema padrão com duas doses, aos 12 e 15 meses de vida. Segundo o departamento de Saúde, houve aumento da procura pelo imunizante em meio à alta de casos.

Em um mês típico, os serviços de saúde do estado administram aproximadamente 25 mil doses do imunizante. Já em setembro e outubro, foram aplicadas mais de 56 mil e 61 mil doses, respectivamente. Até o momento, em novembro, mais de 27 mil doses foram administradas.

“A melhor forma de proteção contra o sarampo continua sendo a vacinação completa. A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), administrada em duas doses, fortalece o sistema imunológico e oferece 97% de proteção ao longo da vida”, enfatiza o DOH em nota.

EUA perdem certificado de eliminação do sarampo

O avanço do vírus ocorre no momento em que os EUA perderam o certificado de eliminação do sarampo nesta semana após manter surtos ativos da doença por mais de 12 meses. O status havia sido obtido em 2000, há quase 30 anos.

Segundo o monitoramento da Universidade John Hopkins, neste ano o país já registrou 5.739 casos até o último dia 13. Apenas nas duas semanas anteriores, foram 689 novas infecções. O número de 2026 é mais que o dobro do registrado no ano passado e o maior em 35 anos, desde 1991. Ao todo, 97% dos casos no país ocorreram entre não vacinados.

México e Bolívia também perderam o status de eliminação do sarampo após avaliação da Organização Pan-americana de Saúde (Opas), braço regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas.

O Brasil, por sua vez, manteve o certificado. Obtido em 2016, ele chegou a ser perdido em 2019 após uma queda importante na cobertura vacinal e a identificação de diversos surtos da doença. Mas, em 2024, depois de dois anos sem transmissão local, o país recuperou o status de livre da doença.

Hoje, os poucos casos que o Brasil ainda registra, como os em São Paulo e no Amazonas neste ano, são importados de outros países ou relacionados à importação e não têm levado a uma disseminação sustentada dentro do território brasileiro, necessária para a perda do certificado.

O sarampo é uma das doenças virais mais contagiosas do mundo e pode ser letal, especialmente entre crianças não vacinadas. No entanto, ele pode ser evitado com a tríplice viral, que previne ainda rubéola e caxumba. No Brasil, a primeira dose é orientada aos 12 meses, e a segunda aos 15. O país oferece ainda a proteção de forma gratuita para pessoas mais velhas que não tenham sido vacinadas na infância.

Apesar da alta eficácia e segurança, a cobertura com a dose tem caído em diversas partes do mundo. No Brasil, entrou em queda a partir de 2015 e, embora tenha melhorado desde 2022, o percentual de crianças protegidas com as duas continuou abaixo da meta de 95%, segundo dados do Ministério da Saúde.

Segundo dados da pasta, a cobertura nacional com a primeira dose da tríplice viral ficou em 93,2% em 2025, e a com a segunda em 78,6%. Neste ano, o percentual com a primeira aplicação está em 95,3%, acima da meta, mas o com a segunda ainda em 80,7%.

Quem pode se vacinar contra o sarampo?

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, é aplicada em duas doses, a primeira aos 12 meses de idade e a segunda aos 15. O PNI oferece ainda a proteção de forma gratuita para pessoas de até 59 anos que não tenham sido vacinadas.

No entanto, em algumas localidades, o Ministério da Saúde orientou, neste ano, a aplicação de uma “dose zero” da vacina para os bebês entre os 6 a 11 meses de vida, que não substitui as duas aplicações futuras.

São eles: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santo André, no estado paulista, e Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga, no Amazonas, incluindo os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) Alto Rio Solimões, Alto Rio Juruá, Vale do Javari, Alto Rio Purus, Médio Rio Solimões e Afluentes, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Vilhena, Porto Velho e Alto Rio Negro.

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