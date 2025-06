A- A+

RECIFE Sargento da PM reage a assalto, no Cordeiro, e suspeito é preso em flagrante A oficial, que havia acabado de deixar o filho na escola, foi abordada pelo suspeito, com um simulacro de revólver, reagiu e entrou em luta corporal com o agressor

Uma sargento da Polícia Militar reagiu a um assalto, no início da manhã desta quarta-feira (11), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, desarmando o suspeito e possibilitando a prisão em flagrante.

O crime aconteceu na Rua Paz Cabral. O suspeito, que chegou ao local em uma bicicleta, abordou a oficial, que havia acabado de deixar o filho na escola, portando o que foi constatado como um simulacro de revólver.

A policial militar não se intimidou com a abordagem, entrou em luta corporal intensa com o agressor, que acabou fugindo.

No entanto, populares o alcançaram na Rua Firmino de Barros e o imobilizaram. Duas viaturas foram acionadas, localizaram o envolvido, o conduziram para atendimento médico e, depois, o apresentaram na Central de Plantões da Capital, para adoção das medidas legais cabíveis.

Veja também