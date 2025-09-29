Sargento da reserva do Corpo de Bombeiros é encontrado morto próximo a viaduto nos Torrões
Polícia investiga o caso como "homicídio consumado"
O corpo de um sargento reformado do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi encontrado ao lado do viaduto da Avenida Abdias de Carvalho, na altura dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, no domingo (28). Havia marcas de pauladas na cabeça, e há a suspeita de que ele também tenha sido esfaqueado.
O local onde foi achado, de acordo com os moradores, é utilizado para práticas criminosas e tráfico de drogas. João Vicente da Silva, de 66 anos, também chamado de Joca, era bastante conhecido nas áreas da Roda de Fogo e nos Torrões.
Luto
Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco lamentou a perda do agente.
“Neste momento de dor, estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade à família enlutada e aos amigos”, diz o comunicado da corporação.
O que dizem as autoridades investigativas?
O corpo de Joca foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, para realização de exames, a fim de investigar o caso.
A Polícia Militar de Pernambuco disse, por meio de nota, que foi acionada para uma ocorrência de homicídio no bairro do Torrões. O 12º BPM, que atende aquela área, foi até o local.
Já a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou a ocorrência, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, como um homicídio consumado. As investigações seguem em andamento na Delegacia da Várzea.