Sarkozy, da Presidência da França à prisão 'com a cabeça erguida'

Nicolas Sarkozy chegou à Presidência da França em 2007 vangloriando-se uma energia hiperativa, mas o ex-presidente conservador agora está prestes a ir para a prisão após uma queda espetacular, iniciada com sua derrota eleitoral após seu mandato único.

A Justiça o condenou a cinco anos de prisão em um caso sobre o suposto financiamento ilegal pela Líbia à sua campanha de 2007 e, além disso, pediu a execução provisória da pena. Apesar de ter duas condenações anteriores, Sarkozy sempre havia conseguido evitar a prisão.

Conhecido por suas declarações contundentes, este animal político de 70 anos atacou o que chamou de uma "injustiça insuportável" e advertiu: "Se querem que durma na prisão, vou dormir na prisão de cabeça erguida. Sou inocente".

"Sarko" se tornará, assim, o primeiro presidente francês a parar atrás das grades, depois de ser este ano o primeiro a usar tornozeleira eletrônica e o único até o momento a ser condenado à prisão em caráter inapelável.

Marido da modelo, cantora e atriz Carla Bruni-Sarkozy, construiu sua carreira com um posicionamento de linha-dura contra a criminalidade, os migrantes e o islã, apoiado por uma imagem de "presidente dos ricos" e amante da ostentação.

Sua derrota para o socialista François Hollande nas eleições de 2012 e, quatro anos depois, nas primárias de seu próprio partido conservador o levaram a deixar a vida pública.

"Chegou a hora para mim de despertar mais paixão privada e menos paixão pública", disse na ocasião, retirando-se do primeiro plano, mas sem deixar de influenciar a política, na qual entrou em 1983.

Seus problemas judiciais e sua vida pessoal continuaram atraindo a atenção da mídia, enquanto políticos de diferentes espectros, do presidente Emmanuel Macron ao jovem líder da extrema direita Jordan Bardella, se reuniam com ele.



Um "francês de sangue misturado"

Nascido em 28 de janeiro de 1955, este homem de baixa estatura, moreno e de olhos azuis, apaixonado pelo futebol e pelo ciclismo, tem um perfil atípico para a classe política francesa.

Não vem da alta burguesia, nem passou por uma universidade renomada, ao contrário da maioria de seus pares. Filho de um imigrante húngaro, criado por sua mãe e seu avô grego, se apresentava como um "francês de sangue misturado".

"Um ambicioso, que não duvida de nada, sobretudo de si mesmo", disse um dia a seu respeito seu antecessor, Jacques Chirac, seu primeiro mentor.

Prefeito aos 28 anos de um rico subúrbio de Paris, Neuilly-sur-Seine, deputado aos 34, ministro aos 38, superou todos os obstáculos até ser eleito chefe de Estado aos 52 anos, em sua primeira tentativa em 2007.

Durante sua carreira, Sarkozy forjou uma sólida reputação de uma personalidade enérgica, mas seus críticos o acusam de ser impulsivo demais, como quando gritou "Casse-toi pauvre con!" (Desapareça, idiota!) a um homem que se negou a lhe apertar a mão.

Criticado por seu gosto pelo dinheiro e a exposição de sua vida privada, Sarkozy foi o primeiro presidente francês a se divorciar durante seu mandato, antes de se casar em 2008 com Carla Bruni, com quem teve uma filha. Ele tem outros três filhos com suas duas primeiras mulheres.

