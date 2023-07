Sassepe inicia agendamento de consultas on-line; saiba como fazer

A- A+

Beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado (Sassepe) terão, a partir de 1º de agosto, como agendar consultas e exames on-line na rede própria, através do site www.agendasassepe.com.br.

A novidade foi anunciada pelo Instituto de Recursos Humanos (IRH) de Pernambuco. Criado em 2001, o Sassepe atualmente beneficia cerca de 170 mil servidores e seus dependentes.

A iniciativa, explica o IRH, surge em resposta a uma das principais demandas dos usuários, que frequentemente enfrentam dificuldades no processo de marcação de consultas, já que, até então, o agendamento era realizado exclusivamente por meio do call center, resultando em longas filas e atrasos na obtenção dos serviços médicos desejados.

O presidente do IRH, João Victor Falcão, ressalta a importância da informatização do processo para a reestruturação do Sassepe.

"O governo está empenhado em tornar o sistema forte e sustentável, e a atualização do agendamento é parte fundamental desse processo. Através do agendamento on-line, buscamos oferecer maior agilidade e praticidade aos beneficiários", destaca.

Agendamentos

Nesta primeira fase do projeto, os agendamentos on-line estarão disponíveis para as agências localizadas no Interior do estado, o Hospital dos Servidores do Estado e a Central de Saúde Bucal.

No site www.agendasassepe.com.br, será possível acessar a agenda do mês corrente e agendar até quatro serviços, proporcionando aos usuários maior controle sobre seus atendimentos.

Vale ressaltar que, mesmo com a modernização, os agendamentos via call center continuarão disponíveis para aqueles que preferirem utilizar esse canal.

O Sassepe é um marco para a saúde pública no Brasil, sendo o primeiro Sistema de Assistência à Saúde exclusivamente destinado aos servidores públicos estaduais.

Serviço

Marcação de consultas on-line

Site: www.agendasassepe.com.br

Marcação de consultas no call center

Consultas médicas e odontológicas – Região Metropolitana do Recife

0800.284.2727 e 4020-2616

Das 7h às 19h

Consultas médicas e odontológicas – Interior

0800.281.7373 e 4020-2616

Das 7h às 19h

