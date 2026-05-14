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MUNDO "Satã-2": saiba como é míssil nuclear que Moscou diz ser capaz de destruir área do tamanho da França Armamento intercontinental RS-28 Sarmat foi desenvolvido para transportar múltiplas ogivas nucleares

A Rússia voltou a chamar atenção internacional nesta semana após realizar um novo teste do RS-28 Sarmat, míssil nuclear intercontinental apelidado de “Satã-2” ou “Satanás II” pela OTAN. Considerado uma das armas mais poderosas do arsenal russo, o equipamento é tratado pela mídia estatal do país como capaz de devastar uma área equivalente ao tamanho da França ou do estado americano do Texas.

O RS-28 Sarmat é um míssil balístico intercontinental desenvolvido para substituir antigos sistemas nucleares soviéticos da era da Guerra Fria. Segundo informações divulgadas pelo governo russo, ele possui alcance global e capacidade para transportar múltiplas ogivas nucleares simultaneamente.





Kremlin promete que o novo míssil RS-28 Sarmat é capaz de atingir qualquer lugar do planeta — Foto: Ministério da Defesa da Rússia

A proposta do projeto é permitir que o míssil consiga atingir diferentes alvos em uma mesma operação, além de driblar sistemas modernos de defesa antimísseis.

Autoridades russas e veículos ligados ao Kremlin costumam classificar o Sarmat como “imparável”. O presidente Vladimir Putin já afirmou anteriormente que o sistema seria capaz de superar qualquer mecanismo de defesa atualmente existente no Ocidente.





Apesar disso, especialistas militares ocidentais tratam parte das alegações russas com cautela e consideram exageradas algumas estimativas divulgadas sobre o potencial destrutivo do armamento.

O apelido “Satã-2” não é um nome oficial adotado pela Rússia. A denominação foi popularizada pela OTAN e pela imprensa ocidental para identificar o sistema nuclear russo.

O novo teste ocorre em um contexto de crescente tensão internacional provocado pela guerra na Ucrânia e pela escalada de discursos militares entre Moscou e países aliados da OTAN.

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