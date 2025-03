A- A+

MUNDO Satélite flagra a construção da primeira ponte rodoviária entre a Coreia do Norte e a Rússia Especialistas afirmam que a ponte deve impulsionar o comércio e o turismo na Coreia do Norte, além de possivelmente aumentar a influência de Moscou na região

O satélite de uma empresa da Coréia do Sul flagrou do espaço a construção de uma ponte rodoviária que conectará a Coreia do Norte e a Rússia sobre o rio Tumen, que separa os dois países, foi iniciada. Caso confirmada, essa seria a primeira ponte rodoviária entre os dois aliados.

A empresa sul-coreana SI Analytics anunciou que capturou as imagens em 3 de março, mostrando que os trabalhos preparatórios haviam começado para uma seção de 830 metros de estrada, incluindo a ponte sobre o rio congelado na parte nordeste da Coreia do Norte. A construção deverá ter 10 metros de largura, 530 de comprimento no lado coreano e 300 do lado russo.

Segundo a rádio Free Asia, especialistas afirmaram que, quando concluída, a ponte provavelmente impulsionará o comércio e o turismo na Coreia do Norte, além de possivelmente aumentar a influência de Moscou na região.





Ainda de acordo com a RFA, a Rússia concordou em construir essa ponte em troca do apoio da Coreia do Norte em sua guerra contra a Ucrânia. Estima-se que a Coreia do Norte tenha enviado cerca de 12.000 soldados para lutar na guerra da Rússia contra a Ucrânia, embora nem Moscou nem Pyongyang tenham confirmado isso publicamente.

“Considerando o descongelamento iminente do rio Tumen, presume-se que essas marcações estejam ancoradas no leito do rio, provavelmente por trabalho manual. Espera-se que barcaças com guindastes e outras barcaças sejam usadas para instalar os pilares da ponte na primavera”, disse a SI Analytics.

A Rússia foi responsável por encomendar a construção da ponte, e o governo de Vladimir Putin designou a empresa local TonnelYuzhStroi para desenvolver o projeto e executá-lo. De acordo com a agência russa Interfax, a previsão é que a estrutura seja concluída até o final de 2026 e conte com duas faixas para a circulação de veículos.

Veja também