A- A+

DESABAMENTO EM PAULISTA Saudade e tristeza: moradores prestam homenagens às vítimas do desabamento em Paulista A população levou flores e uma cruz contendo um cartaz com as fotos e os nomes das pessoas que morreram na tragédia

A sexta-feira (14) é de saudade e homenagens no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Há exatamente uma semana, o local foi palco de uma das maiores tragédias com desabamento de prédio registradas no estado, quando parte do bloco D7, no Conjunto Beira Mar, veio a baixo deixando 14 pessoas mortas

Em frente ao bloco, moradores do Janga homenagearam às vítimas nesta manhã. A população levou flores e uma cruz contendo um cartaz com as fotos e os nomes das pessoas que morreram na tragédia. Uma roda de orações também se formou no início da manhã e contou com a presença do administrador apostólico da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido.

A área onde está localizado o Bloco D7 permanece interditada. A Justiça, inclusive, determinou a demolição imediata da estrutura que restou do prédio.



Após as orações em frente ao local do desabamento, as homenagens continuaram na Capela São Francisco de Assis, também no bairro do Janga. O templo religioso recebeu a Missa de 7º Dia em homenagem às vítimas do desabamento do Conjunto Beira Mar.

Veja também

mundo Blinken diz que EUA e aliados se defendem contra qualquer agressão da Coreia do Norte