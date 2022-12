Saúde assina contrato para compra de mais 50 milhões de doses de Pfizer contra a Covid

A- A+

O Ministério da Saúde assinou, nesta sexta-feira, acordo com a farmacêutica Pfizer para a compra de mais 50 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Com a aquisição, o número total de doses chegará a 150 milhões. Segundo a pasta, 69 milhões de doses remanescentes serão entregues até o segundo trimestre de 2023.

A contratação prevê a entrega de imunizantes bivalentes para pessoas acima de 12 anos. O novo modelo é mais eficiente na proteção contra novas variantes do coronavírus, como a ômicron. As doses monovalentes serão para crianças de 6 meses a 11 anos.

O contrato também inclui a entrega de potenciais vacinas adaptadas à novas variantes, que ainda devem ser aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Para crianças de 6 meses a 4 anos estão previstas duas entregas no próximo ano, sendo a primeira com 16 milhões de doses no primeiro trimestre, e a segunda, com 6,68 milhões, no segundo trimestre. Para a faixa etária de 5 a 11 anos ser]ao 11 milhões de doses até o primeiro trimestre e 6,57 milhões no segundo trimestre. Adultos têm entrega prevista de 9,7 milhões de doses da vacina bivalente BA.4/BA.5 até junho.

Em novembro, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que quase 70 milhões de pessoas não tomaram a primeira dose de reforço e mais de 32 milhões já poderiam ter tomado a segunda, mas não o fizeram. A vacinação completa é essencial para a redução no número de casos, além do agravamento da doença e óbitos.

