Saúde como estratégia: encontro no Recife traz especialistas para discutirem novo modelo de RH

O Recife será palco de um dos eventos mais relevantes do país na área de gestão de pessoas e saúde corporativa. O “RH 5.0 – Saúde no Centro da Estratégia” ocorre no auditório do Cais do Sertão, na área central da cidade, nesta quinta-feira (13), a partir das 9h.



O encontro é promovido pela Belz Corretora de Seguros e marca a primeira vinda da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) ao Nordeste, entidade que trabalha pela promoção da saúde e bem-estar nas organizações.

Com o objetivo de apresentar as tendências mais avançadas em gestão de pessoas, tecnologia, inteligência de dados e cultura organizacional, o evento irá reunir CEOs, executivos de RH, lideranças empresariais e especialistas.



Durante a iniciativa, será debatido como a saúde e a qualidade de vida passaram a ocupar o centro das decisões estratégicas nas empresas modernas. Para participar, as inscrições são gratuitas e estão abertas através do link.



O conceito RH 5.0 é um novo modelo de gestão de pessoas que integra tecnologia, inteligência de dados e foco humano para promover organizações mais saudáveis, produtivas e sustentáveis.



“O RH 5.0 representa uma virada de chave na forma como as organizações enxergam sua força de trabalho. Não se trata mais apenas de benefícios ou políticas internas, mas de um modelo estratégico que coloca a saúde como motor de performance, inovação e sustentabilidade empresarial”, afirma Rafael Belz, CEO da Belz Corretora de Seguros.



Novo paradigma para o mercado

A proposta do evento é mostrar na prática como empresas que priorizam o bem-estar dos colaboradores reduzem turnover, aumentam engajamento, fortalecem sua marca empregadora e ganham vantagem competitiva.



“O futuro do trabalho será liderado por organizações saudáveis, que entendem que pessoas realizadas geram resultados sustentáveis. Esse movimento começa aqui, no Recife, com um evento que coloca o Nordeste no centro da discussão nacional sobre inovação em gestão de pessoas”, reforça Elton Albuquerque, à frente da organização do encontro.



Entre os palestrantes confirmados estão nomes como:

• Raquel Reis, CEO da SulAmérica, uma das principais lideranças do setor de saúde suplementar no país;

• José Antonio Coelho, presidente da ABQV, autoridade nacional em saúde corporativa;

• Ana Carolina Peuker, PhD em Psicologia, CEO da Bee Touch e TEDxSpeaker, reconhecida por sua atuação em saúde emocional e cultura organizacional;

• Grácia Fragala, vice-presidente da ABQV, referência em liderança humanizada, diversidade e responsabilidade social;

• Luiza Cruz, Elaine Monteiro e Roberta Pretti, executivas de destaque na transformação de modelos de gestão com base em saúde, inovação e propósito.

SERVIÇO:

Evento: “RH 5.0 – Saúde no Centro da Estratégia”

Data: 13 de novembro de 2025

Horário: A partir das 9h

Local: Auditório do Cais do Sertão – Recife – PE

Inscrições: https://rh50.belzseguros.com.br/



Com informações da assessoria.

