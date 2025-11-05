A- A+

Antirracismo Saúde da população negra será tema de fórum em Jaboatão dos Guararapes Evento programado para a próxima segunda-feira (10) também vai discutir pautas relacionadas à infância antirracista

Com o tema “Infância Antirracista: Educação e Saúde como Caminhos para a Equidade Racial em Jaboatão”, o V Fórum de Saúde da População Negra ocorre em Jaboatão dos Guararapes na próxima segunda-feira (10).

O encontro será realizado no Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG), em Piedade, das 13h às 16h, com o objetivo de reunir profissionais de saúde, estudantes, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir a temática.

Com inscrições gratuitas, a quinta edição do Fórum propõe um olhar ampliado sobre o papel das políticas públicas desde a primeira infância, reconhecendo que combater o racismo estrutural também é uma questão de saúde coletiva.

Serão debatidos temas como o impacto do racismo na saúde mental e física das crianças negras, o papel da escola na formação antirracista e as estratégias intersetoriais para reduzir desigualdades raciais.

Os interessados podem solicitar a participação por meio do envio de um e-mail para o endereço [email protected]. As vagas são limitadas.

O evento é promovido pela Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com apoio de instituições parceiras das áreas de educação e direitos humanos.

“Ao falar de infância antirracista, estamos discutindo o futuro. A saúde começa na educação, na forma como nossas crianças se veem e são vistas. Promover a equidade racial é garantir que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades de crescer com dignidade, autoestima e acesso a um sistema de saúde acolhedor”, afirmou Zelma Pessôa, secretária municipal de Saúde.

Serviço:

V Fórum de Saúde da População Negra de Jaboatão dos Guararapes

Local: UNIFG - Centro Universitário dos Guararapes (Rua Comendador José Didier, 27 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, 54400-160)

Data: 10 de novembro de 2025

Horário: 13h às 16h

Vagas limitadas: 100 participantes

Informações para inscrições: [email protected]

