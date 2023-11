Saúde de A a Z: glossário reúne informações sobre doenças, remédios, exames e exercícios

A- A+

Fala a verdade: você já deve ter usado a internet para procurar informações sobre algum sintoma de doença ou um remédio que te receitaram. A partir desta sexta-feira, você pode fazer esse tipo de consulta no site do Globo, por meio do Saúde de A a Z.

O Globo reuniu, num glossário, informações sobre mais de 60 doenças, remédios, exames, procedimentos cirúrgicos, nutrientes e exercícios, confirmadas por meio de entrevistas com médicos e pesquisadores, além de consulta a trabalhos científicos e informações de órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde.

Os verbetes do glossário foram escolhidos de acordo com os temas de saúde mais buscados por brasileiros no Google. Com isso, o Globo responde às principais perguntas dos seus leitores e garante que o glossário tenha informações interessantes para o maior número de pessoas.

Nesta página, você vai encontrar desde explicações sobre HPV, ansiedade, candidíase e dengue, doenças que, somadas, renderam cerca de 8,7 milhões de buscas no último ano, a textos sobre procedimentos estéticos, como botox, ácido hialurônico e lipoaspiração, que representaram cerca de 1,6 milhões de buscas.

O projeto Saúde de A a Z foi concebido como parte do programa "Acelerando Negócios Digitais", do qual O Globo fez parte, desenvolvido pelo Centro Internacional de Jornalistas (ICFJ) e apoiado pela Meta.

Ácido hialurônico

O ácido hialurônico é um polissacarídeo presente naturalmente no nosso organismo. Essa substância atua no processo de sustentação, preenchimento e hidratação da pele. Muito utilizado para fins estéticos, o ácido ajuda a retardar o envelhecimento, estimulando a produção de colágeno e corrigindo perdas de volume.

Aids

A Aids é uma doença que interfere na capacidade do organismo de combater infecções e é causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV é a sigla em inglês). Pode ser transmitida pelo contato com sangue, sêmen ou fluidos vaginais contaminados





Alergia

Alergia é uma condição em que o sistema imunológico reage anormalmente a uma substância externa. Por englobar várias condições clínicas, pode-se dizer que são quatro os principais tipos de alergia: respiratória, cutânea, medicamentosa e alimentar.

Amoxicilina

A amoxicilina é um antibiótico da família das penicilinas. Costuma ser indicada para o tratamento de infecções bacterianas. Entre as infecções estão a faringite, otite, sinusite, infecção urinária, bronquite e alguns tipos de pneumonia.

Anemia

A anemia é uma condição caracterizada pela quantidade insuficiente de hemoglobina no sangue como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais. Entre os principais sintomas estão sensação de cansaço ou fadiga, palidez, dor de cabeça e apatia.

Ansiedade

A ansiedade é uma reação natural do corpo relacionada à preocupação e ao medo. Ela passa a ser uma condição psicológica quando torna-se um excesso, causando sintomas como inquietação, taquicardia e preocupações excessivas.

Autismo

O autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista (TEA), é um distúrbio caracterizado por comprometimento na comunicação e interação social, associado a padrões de comportamento restritivos e repetitivos.

Bariátrica

A cirurgia bariátrica, também chamada de gastroplastia ou de redução de estômago, é um termo que se refere a um conjunto de intervenções no sistema digestivo para auxiliar no emagrecimento de pacientes com obesidade e quadros graves.

Botox

O botox, conhecido também como Toxina Botulínica, age paralisando a musculatura por meio da interrupção da ação entre o nervo motor e o músculo. Por impossibilitar os movimentos da pele, a toxina ameniza e previne as rugas dinâmicas.

Café

O café é uma das bebidas mais populares do mundo e altamente consumida no Brasil. Além de uma série de benefícios, como melhorar o desempenho de exercícios físicos, auxiliar na performance cerebral e contribuir para o bom funcionamento do intestino, ela ajuda a prevenir diversos tipos de doenças, como Parkinson, Alzheimer e doenças cardíacas.

Caminhada

A caminhada é uma atividade física aeróbica e está associada a muitos benefícios para a saúde, como melhorar a saúde do coração e aumentar a resistência, enquanto queima calorias.

Candidíase

A candidíase é uma infecção causada pelo fungo Candida albicans, que se aloja comumente na área genital, causando coceira, secreção e inflamação na região.

Creatina

A creatina é um conjunto de aminoácidos produzidos pelo próprio corpo. Combinada com exercícios físicos, pode promover o crescimento muscular, servindo como um combustível para os músculos esqueléticos.

Colágeno

O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo organismo. Componente importante na estrutura dos tecidos conjuntivos, pele, músculos, cartilagens, tendões, ligamentos, ossos e articulações.

Colonoscopia

A colonoscopia é um exame feito por meio do colonoscópio para visualizar o interior do reto, do intestino grosso (cólon) e de algumas partes da porção final do intestino delgado. É importante para detectar problemas como pólipos, doenças inflamatórias e casos de câncer colorretal, também chamado de câncer de cólon ou intestino.

Corrida

A corrida é uma prática corporal que envolve os músculos dos membros inferiores para promover o deslocamento do corpo. Além de auxiliar na queima de calorias, o exercício fortalece todo o sistema musculoesquelético, alivia o estresse, ativa a circulação e previne o declínio cognitivo.

CrossFit

O crossfit é um tipo de atividade física de alta intensidade criado por um ex-treinador de ginástica chamado Greg Glassman ainda nos anos 2000. O objetivo, além da perda de peso, é melhorar a capacidade cardiorrespiratória, o condicionamento físico e a resistência muscular.

Dengue

A dengue é uma doença ocasionada por um vírus da família Flaviviridae e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Pode causar febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e falta de apetite

Depressão

A depressão é uma doença crônica caracterizada por sentimento de tristeza profunda, apatia, falta de energia para realizar atividades do dia a dia, alterações de apetite, insônia ou sonolência.

Dermatite

Dermatite é uma condição inflamatória da pele que pode atingir qualquer parte do corpo. A doença se caracteriza por lesões vermelhas na pele, pele seca, coceira, bolhas e descamação.

Diabetes

Diabetes (diabetes mellitus) é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue. Pode se apresentar de diversas formas, como diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional e pré-diabetes.

Diarreia

A diarreia é um quadro caracterizado por fezes aquosas e soltas que ocorrem com mais frequência do que o habitual. Entre os sintomas estão dor de barriga, sangue nas fezes, suor frio e febre.

Dipirona

A dipirona é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) com ação antitérmica e analgésica. Normalmente é recomendada para combater diferentes tipos de dores, febre e após cirurgias.

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)

A DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) é um conjunto de doenças respiratórias que bloqueiam as vias aéreas, prejudicando a respiração. Entre os principais sintomas estão a falta de ar, cansaço, tosse crônica e pigarro em excesso.

Drenagem

A drenagem linfática, também conhecida apenas como drenagem, é uma técnica que envolve movimentos com as mãos sobre o corpo para estimular o sistema linfático. O procedimento elimina toxinas e reduz inchaços chamados de linfedemas, provocados pelo acúmulo da linfa. A técnica pode ser feita de duas formas: manual e mecânica, que conta ainda com o auxílio de aparelhos.

Endometriose

A endometriose é uma doença caracterizada pela presença do tecido que reveste o útero fora da cavidade uterina. O tecido pode estar presente na região pélvica, como bexiga, rins e ovários. Os sintomas mais comuns são dor, fadiga, cansaço e sangramentos

Endoscopia

A endoscopia digestiva alta (EDA), conhecida popularmente como endoscopia, é um exame para visualizar o sistema digestivo superior. Feito por meio da introdução de um gastroscópio pela boca, o procedimento é indicado pelo médico em caso de sintomas para investigar a possibilidade de problemas que acometem a região, como úlceras, gastrites, refluxo, infecções e até mesmo câncer.

Febre

A febre é o aumento da temperatura corporal média, que varia entre 36°C e 37,5°C. E é causada por uma resposta do hipotálamo a alguma anormalidade no organismo.

Gripe

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza. Os principais sintomas da doença são: febre; dor de garganta; tosse; dor no corpo e dor de cabeça.

Ginástica

A ginástica é uma atividade física que pode ser dividida em modalidades competitivas, como a rítmica e a artística, e as não competitivas, como a ginástica para todos. A atividade envolve uma série de movimentos coreografados que exigem força, flexibilidade e coordenação motora.

Hemorroidas

As hemorroidas são veias inchadas e inflamadas no reto e no ânus que causam desconforto e sangramento. Geralmente causadas por esforço ao evacuar, obesidade ou gravidez. Os sintomas incluem dor, sangramento, irritação e coceira.

HPV

O HPV, também conhecido como Papilomavírus Humano (Human Papillomavirus), é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que atinge a pele ou mucosas oral, genital ou anal do paciente.

Ibuprofeno

O ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) que possui efeito analgésico e antitérmico. Costuma ser indicado para o tratamento de diferentes tipos de dor, febre e após pequenas cirurgias.

Infecção urinária

A infecção urinária, também conhecida como infecção do trato urinário, é um problema desencadeado por bactérias e fungos. Pode provocar febre, mal-estar, desconforto ao urinar, dor na lombar do rim afetado, corrimento, náuseas ou vômitos.

Ioga

O ioga é uma prática que surgiu na Índia há mais de 5 mil anos. A prática é procurada por pessoas que buscam relaxamento, bem-estar, alívio do estresse, além de construção de força muscular e flexibilidade. Existem vários estilos de ioga, o hatha, mudra, nidra e matinal são alguns deles.

Jejum intermitente

Jejum intermitente trata-se de um programa alimentar com intervalos definidos, alternando entre períodos de jejum e de alimentação regular

K2

A vitamina K2, também chamada de menaquinona, é um nutriente utilizado na produção de diversas proteínas no corpo humano necessárias para a coagulação do sangue. Presente em produtos de origem animal, a vitamina pode ser encontrada na carne bovina, frango, nattō (soja fermentada), queijo e ovos.

Lipoaspiração

A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico para remover o acúmulo de gordura em áreas específicas do corpo, como: o abdômen, quadris, coxas e nádegas. A técnica envolve o uso de um tubo fino denominado cânula que é inserido através de pequenas incisões feitas na pele do local escolhido.

Magnésio

O magnésio é um mineral presente em mais de 300 processos metabólicos no corpo humano. O nutriente é encontrado em uma grande variedade de alimentos animais e vegetais, e até mesmo na água.

Meditação

A meditação é uma técnica utilizada há milhares de anos para, no geral, promover uma sensação de bem-estar e relaxamento, reduzindo os níveis de estresse e de ansiedade. Existem diversos tipos de meditação, como a guiada, a com mantras e a mindfulness, que podem inclusive ser feitas em conjunto.

Melatonina

A melatonina é um hormônio produzido na glândula pineal, localizada no cérebro. A função da substância é estimular as mudanças ligadas ao repouso, como o próprio sono, a menor atividade cardiovascular, a diminuição da pressão e até mesmo da temperatura corpórea.

Musculação

A musculação é uma atividade física que pode ser realizada em diferentes intensidades e que faz com que os músculos se contraiam contra uma resistência externa. Geralmente, essa resistência é provocada pelos aparelhos e pelo levantamento de pesos na academia. O objetivo é que essa contração leve à hipertrofia muscular (crescimento dos músculos), aumento da força, melhora do condicionamento físico, perda de peso, melhora da saúde óssea, entre muitos outros benefícios.

Nimesulida

A nimesulida é um anti-inflamatório não esteroidal (AINE) com ação antitérmica, analgésica e de melhora de inflamações. Recomendado para dores articulares, de dentes, muscular, pós-operatório, garganta, inflamação das vias aéreas e cólicas.

Ômega 3

Ômega 3 é um conjunto de ácidos graxos poliinsaturados essenciais para o organismo, que existe principalmente em três formas: o ácido alfa-linolênico (ALA), ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA). Peixes, frutos do mar, nozes, sementes e óleos vegetais, são alguns alimentos ricos em ômega 3.

Ozempic

O Ozempic é um medicamento que tem como princípio ativo a semaglutida, uma forma sintética do hormônio GLP-1. Recomendado para o tratamento de diabetes tipo 2, sua administração é feita por meio de uma caneta injetável e está disponível em apresentações de 0,25 mg, 0,5mg e 1mg.

Pilates

O Pilates é um método de exercícios criado na década de 1930 pelo alemão Joseph Pilates. Por meio de alongamentos e movimentos de resistência, a prática se concentra em postura, equilíbrio, flexibilidade e controle da mente sobre o corpo. Além de ajudar a melhorar a força do core e aumentar a resistência física.

Pneumonia

A pneumonia é provocada pela penetração de um agente infeccioso ou irritante (bactérias, vírus, fungos e por reações alérgicas) na região dos alvéolos pulmonares. É caracterizada por catarro amarelo, febre alta, tosse e falta de ar.

Prednisolona

A prednisolona é um anti-inflamatório esteroide, também conhecido corticosteroide. O medicamento é indicado no tratamento de doenças autoimunes, distúrbios alérgicos, condições inflamatórias, reações alérgicas graves e para prevenir rejeição no caso de transplantes de órgãos.

Potássio

O potássio é um mineral essencial para o funcionamento do corpo humano. Também é considerado um eletrólito por carregar uma pequena carga elétrica que ativa mecanismos dentro das células. Pode ser encontrado em uma grande variedade de alimentos como grãos, frutas secas, oleaginosas (nozes, avelã, amendoim, amêndoa, castanhas, pinhão), sal dietético ou light, chocolate e café solúvel.

Queratina

A queratina é uma proteína fibrosa encontrada em diversas partes do corpo humano, como nos cabelos, nas unhas e na pele. Constituída por uma sequência de aminoácidos, é caracterizada por conferir resistência às estruturas da qual faz parte.

Ritalina

A ritalina é um dos nomes comerciais do cloridrato de metilfenidato, um psicoestimulante utilizado para o tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e da narcolepsia. O medicamento pode ser encontrado em doses de 10 mg, 20 mg, 30 mg ou 40 mg e só deve ser usado mediante indicação médica.

Sinusite

Sinusite é a inflamação das mucosas dos seios da face, causada por vírus ou bactérias. A doença pode provocar dor de cabeça, secreção nasal espessa ou aquosa, tosse persistente, dificuldade ao respirar e sensação de peso ou pressão na cabeça.

T4

T4 é a sigla para tiroxina, também conhecida como tetraiodotironina. Trata-se de um hormônio que atua no crescimento de crianças e adolescentes, na regulação da pressão arterial, no ritmo em que o corpo queima as calorias, na frequência cardíaca, na temperatura corporal, na digestão, entre muitos outros mecanismos.

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico e pode ser causado por uma predisposição genética. Os principais sintomas são: desatenção, dificuldades para controlar comportamentos impulsivos e inquietação.

TSH

TSH é uma sigla para hormônio estimulador da tireoide liberado pela hipófise, no cérebro. Sua principal função é fazer com que a glândula tireoide produza os seus próprios hormônios, chamados T3 e T4.

Úlcera

Úlcera é o nome geral dado a lesões que podem aparecer no tecido mucoso. Recorrentemente associada a úlcera gástrica, é caracterizada por dores e sensação de queimação.

Urticária

A urticária é uma irritação cutânea desencadeada por uma reação a alimentos, medicamentos ou outros agentes irritantes. Pode ser dividida em 4 tipos diferentes: aguda, crônica, induzida e espontânea. Os principais sinais são manchas vermelhas e inchadas pelo corpo.

Vasectomia

A vasectomia é um procedimento cirúrgico simples, sem necessidade de internação hospitalar, para impedir os homens de terem filhos. É considerado um dos métodos contraceptivos mais eficazes e está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Vitamina A

A vitamina A é um micronutriente encontrado em fontes animais e vegetais, além de em formato de suplementação. Sua ingestão está diretamente associada a uma boa saúde dos olhos, e sua deficiência se manifesta geralmente com problemas na capacidade de enxergar.

Vitamina E

A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel que existe em oito formas, porém apenas uma delas é utilizada pelo corpo humano, a alfa-tocoferol. O nutriente é encontrado principalmente em óleos de origem vegetal, nozes, sementes, frutas e vegetais.

Whey protein

Whey Protein é um suplemento produzido a partir da extração da proteína do soro do leite. O composto contém aminoácidos essenciais para a construção de músculos e tecidos do corpo, como a alfa-globulina e a beta-globulina.

Xantopsia

A xantopsia é um distúrbio que leva o paciente a ter uma percepção alterada das cores, geralmente as enxergando com uma tonalidade amarela. A condição é associada a diversas causas, como: icterícia, alterações oculares e determinados medicamentos.

Yersiniose

A yersiniose é uma gastroenterite causada pelas bactérias Y. enterocolitica e Y. pseudotuberculosis. A infecção geralmente provoca sintomas gastrointestinais como diarreia, dores abdominais e náuseas.

Zinco

O zinco é um mineral considerado um oligoelemento, ou seja, é indispensável para o funcionamento de diversos mecanismos no corpo humano. Pode ser encontrado em alimentos de fonte animal e vegetal.

Zolpidem

O hemitartarato de zolpidem é um hipnótico não-benzodiazepínico do grupo das imidazopiridinas e age no Sistema Nervoso Central. Comumente recomendado para o tratamento de distúrbios do sono.

