Pernambuco: 1.192 casos prováveis de dengue a mais em uma semana e 2 municípios com alta incidência

Com aumento de mais 1.100 casos prováveis em uma semana e alta incidência da doença em dois municípios, a Secretaria de Saúde de Pernambco (SES-PE) se reuniu, nesta quinta-feira (29), com representantes municipais para discutir o "Dia D de Mobilização contra a Dengue", que acontece neste sábado (2). O esforço é nacional e reúne todos os estados e municípios para combater a proliferação da doença.

De acordo com o Boletim Epidemiológico das Arboviroses (Nº 08), divulgado pela Secretaria-Executiva de Vigilância em Saúde e Atenção Primária (Sevsap), houve aceleração no ritmo de incidência da dengue em Pernambuco em relação à semana anterior. O levantamento levou em conta o período entre os dias 31 de dezembro de 2023 a 24 de fevereiro de 2024, que correspondem da primeira à oitava semana epidemiológica.

O aumento foi de 1.192 casos prováveis em uma semana, a SES-PE reforçou, ainda, a parceria com a população, com o intuito de intensificar as medidas de prevenção para amenizar a transmissão do vírus.

"Durante o Dia D e também nas próximas semanas, retirem os seus representantes e prefeitos de casa, mobilizem mesmo, para poderem fazer ações corretas de proteção e prevenção ao mosquito. Façam uma força-tarefa nas casas de vocês, para mobilizar mesmo a população para a gente reverter esses dados", alertou a secretária de saúde do Estado, Zilda Acavalcanti.

"A questão do recolhimento e saneamento de lixo nesse período é vital para que possamos reverter esses dados de arboviroses em Pernambuco. A coleta adequada, a preservação da higiene dos locais são de extrema importância", completou o diretor geral de vigilância ambiental e saúde do trabalhador, Eduardo Bezerra.

Dados alarmantes em Pernambuco

A Sevsap observou também que o número de "municípios silenciosos", que não estavam notificando desde o início do ano, caiu pela metade nas últimas semanas. O trabalho executado de aproximação e cobrança tem sido realizado pelas Gerências Regionais de Saúde (Geres).

Na oitava semana, são apontados também os primeiros municípios pernambucanos a entrarem no estágio de alta incidência. São eles: Araçoiaba e Chã de Alegria, que fazem parte da I Regional de Saúde (I Geres). Ambos apresentam mais de 300 casos por 100 mil habitantes.





Secretária Zilda Cavalcanti - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Ao mesmo tempo, se na semana epidemiológica anterior sete cidades apareciam no grupo de média incidência (100-300 por 100 mil habitantes), no boletim mais atualizado, esse número sobe para 16. O município de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, já recebeu a visita de equipes da I Geres, enquanto Chã de Alegria, na Mata Norte, deverá ser visitada nos próximos dias.

O número de casos prováveis - casos confirmados + casos em investigação - até a semana oito é 201,9% superior ao mesmo período de 2023. Os casos prováveis são os notificados subtraídos daqueles que já foram descartados. Até aqui, 230 casos foram confirmados para dengue em Pernambuco, sendo seis casos graves.

Nesse mesmo período, seis óbitos foram notificados devido às arboviroses, mas todos se encontram em investigação, uma vez que os sintomas são passíveis de serem confundidos com um conjunto considerável de outras doenças. Após a investigação, todos os óbitos são discutidos em comitê para confirmar ou descartar os registros.

Outras arboviroses também chamam atenção. Chikungunya, com 606 casos prováveis, encontra-se com 6,7 casos/100.00 habitantes e aumento de 43,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, foram confirmados 35 indidências. Zika não apresenta circulação há alguns anos no Estado.



Em 2024, são 47 casos prováveis, sem nenhuma confirmação, apesar do aumento de 422,2% em relação ao ano de 2023.

Para diminuir esses números, a SES-PE informa acompanhar de perto os municípios para identificar possíveis melhorias no sistema de prevenção ao mosquito. "A gente fiscaliza onde existe maior incidência, inclusive com o uso de carro fumacê e outras medidas", completou Zilda Cavalcanti.

Medidas de prevenção em Pernambuco

Em fevereiro, a SES-PE divulgou o Comitê de Enfrentamento das Arboviroses, um grupo consultivo que tem por objetivo observar como o sistema de saúde tem respondido ao aumento de casos e a proposição de estratégias para melhorar o desempenho do estado. O Grupo é composto por representantes das secretarias executivas da SES-PE, da Sociedade de Terapia Intensiva (Sotipe), da Sociedade de Pediatria de Pernambuco (Sopepe), da Sociedade Pernambucana de Infectologia (SPI) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).

Pernambuco foi o primeiro estado no pais, ainda em novembro do ano passado, a lançar seu Plano de Enfrentamento para as Arboviroses 2024. O projeto orienta as ações do estado e dos municípios, estabelecendo fases e acionamento dos diversos pontos da rede de saúde em função do perfil epidemiológico e da ocupação da rede de saúde.

Entre as ações de prevenção a serem adotadas e que precisam ser constantemente revisitadas, estão: receber os agentes de combate a endemias, não juntar entulhos que possam promover o acúmulo de água; realizar a limpeza de vasos, calhas e outros focos de água parada.

Na próxima segunda-feira (4), a Secretaria de Saúde de Pernambuco também irá se reunir com representantes das principais unidades hospitalares do Estado. "Vamos discutir as principais medidas a serem tomadas para prevenção e traçar os nossos planos para assistir a população da melhor forma. Será uma capacitação, onde faremos uma consultoria com os profissionais e distribuiremos material gráfico, como cartazes, sobre o tema", explicou a secretária de saúde.

Ações federais para cuidado contra a dengue

Nas últimas semanas, o Ministério da Saúde promoveu comunicação focada nos “10 minutos contra a dengue”. O projeto traz orientações específicas sobre como a sociedade pode atuar no combate ao mosquito. Entre as medidas que todos podem tomar, estão colocar areia no pote das plantinhas, olhar se a caixa d'água está tapada, amarrar o lixo, de modo a evitar que o Aedes aegypti encontre condições ideais para reprodução.

De acordo com o 3º Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti (Liraa) e o Levantamento de Índice Amostral (LIA) do Ministério da Saúde, 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos domicílios. Os locais com maior identificação são em vasos e pratos de plantas, garrafas retornáveis, pingadeira, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais e materiais em depósitos de construção - sanitários estocados, canos e outros.

A curva de casos no Brasil afora também segue alarmanete. Segundo o Ministério da Sáude, foram contabilizados 973.347 casos prováveis de dengue em todo o país, com 195 óbitos confirmados e outros 672 em investigação. A Organização Mundial de Saúde (OMS) determina que a taxa de letalidade da doença não pode ultrapassar 1%. No ano passado, esse percentual foi de 0,07 e, em 2024, até o momento, é de 0,02.

Uma esperança atual é de que a curva siga a tendência do ano passado, com pico entre os meses de março e abril, precisamente entre as semanas 15 e 16, e queda posterior. Nesse período, foram registrados 111.830 casos. Em 2024, no entanto, apenas na sétima semana do ano, iniciada em 11 de fevereiro, foram contabilizados 182.246 casos, o recorde entre as oito semanas analisadas até o momento.

Projeto de contenção do Recife

No mesmo ritmo da SES-PE, a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) divulgou, nessa quarta-feira (28), que vai lançar no dia 11 de março o projeto “Atende em Casa”. A ação visa a propor um conjunto de medidas que devem priorizar o controle e a prevenção das arboviroses na cidade.

De acordo com dados da própria Sesau, entre 31 de dezembro e 17 de fevereiro deste ano, foram notificados 245 casos prováveis. Os números representam aumento de 85% em comparação à mesma análise feita no ano passado.

O que fazer se tiver sintomas

Em caso de sintomas, como febre, manchas na pele, dor nos olhos, conjuntivite, dor no corpo e nas articulações, dores de cabeça ou outra manifestação, é necessário buscar por atendimento médico. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o agravamento da doença ou um possível óbito.

