Faculdade no Recife promove evento sobre saúde e os desafios enfrentados pela mulher 40+

A- A+

“Saúde da Mulher 40+” é o tema central do 2º Workshop de Saúde da Mulher, realizado nesta quinta (27), das 8h às 13h, no auditório do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), na Boa Vista, área central do Recife.

O evento tem como objetivo principal debater de forma multidisciplinar os principais temas associados à saúde feminina nessa fase da vida, focando nas mudanças que ocorrem no climatério/menopausa, e apresentando possíveis estratégias de intervenção terapêutica que são capazes de melhorar a qualidade de vida da mulher.

O workshop é gratuito e aberto ao publico em geral. As inscrições podem ser feitas no site da instituição (acesse aqui).

A iniciativa é promovida pela coordenação do curso de Nutrição do Centro Universitário e trará abordagens significativas voltadas para esse público.





“A saúde da mulher acima dos 40 anos merece uma atenção especial, pois é nesse período onde ocorrem mudanças importantes, como alterações hormonais, maior risco de doenças cardiovasculares e perda de densidade óssea. No encontro, iremos tratar de maneira mais completa sobre as formas de cuidado diário, prevenção de doenças relacionadas à menopausa e as questões físicas, emocionais e sexuais enfrentadas pelas mulheres nessa fase da vida para que elas possam ter uma vida mais saudável, produtiva e feliz", afirma a nutricionista Tâmara Gomes, coordenadora de Nutrição da UniFafire e que está a frente da organização do workshop.

Serviço:

2º Workshop de Saúde da Mulher

Quando: 27/03 (quinta-feira)

Onde: auditório do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire), na Av. Conde da Boa Vista, 921.





Veja também