recuperação Saúde do papa permanece estável, mas há incerteza sobre participação dele em agendas públicas Francisco continua se recuperando em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano

Mostrar sua fragilidade ou tornar-se invisível? A convalescença do papa Francisco abriu uma nova etapa em seu pontificado e representa um desafio para sua imagem pública, que em alguns aspectos evoca a agonia de João Paulo II, morto em 2005 após longo período de doença.

No dia 23 de março, quando teve alta hospitalar, a primeira aparição pública do papa após cinco semanas de ausência surpreendeu. Em cadeira de rodas, de um balcão do Hospital Gemelli de Roma, o mundo viu um homem de 88 anos debilitado por uma pneumonia bilateral que quase lhe custou a vida, incapaz de levantar os braços.

Após balbuciar algumas palavras com voz entrecortada, Francisco pareceu ficar sem ar e fez uma careta. Poucos minutos depois, reapareceu em um automóvel que o levou de volta ao Vaticano com cânulas nasais para poder respirar.

De acordo com atualização feita pelo Vaticano nessa terça-feira, dia 1º, o estado de saúde do pontífice é estável. Francisco continua se recuperando em sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano.

Seus exames de sangue estão normais e uma radiografia de tórax recente indica uma melhora em seus pulmões. Ainda segundo a Santa Sé, o papa continua com as terapias prescritas por seus médicos. "Suas habilidades motoras, respiração e uso da voz continuam a mostrar melhora. A oxigenação de alto fluxo é usada principalmente à noite e conforme necessário."

Francisco concelebra a missa todas as manhãs na capela do segundo andar da residência Casa Santa Marta, onde continua se recuperando.

"O Santo Padre também preparará uma homilia para a missa de domingo pelo Jubileu dos Doentes e Profissionais da Saúde, e os preparativos para o Angelus no domingo devem ser discutidos na próxima reunião, marcada para sexta-feira, 4.

A imagem de sofrimento lembra os terríveis últimos meses de João Paulo II, silenciado por uma traqueotomia e que morreu em 2 de abril de 2005 após uma longa agonia.

A saúde dos papas sempre gerou muita especulação, pois ocupam o cargo por toda a vida, exceto em raros casos de renúncia, e estão expostos ao olhar público até o seu último suspiro. "João Paulo II, que havia feito teatro, usou muito seu corpo em sua comunicação, desde sua eleição em 1978", disse Roberto Regoli, sacerdote italiano e professor de história religiosa na Universidade Gregoriana de Roma.

"Era o papa que esquiava, que nadava, depois o papa ferido e hospitalizado, e finalmente, o do longuíssimo período de sua doença", recorda ele, afirmando que não é o caso de Francisco, que tinha 20 anos a mais quando foi eleito em 2013.

Desde sua aparição pública após receber alta, o jesuíta argentino tem sido quase invisível. Francisco, que nunca quis diminuir seu ritmo de trabalho, agora é obrigado a um descanso estrito por pelo menos dois meses, e vive recluso na residência Santa Marta, no Vaticano, sem atividade pública. Mas, em meio ao ano do Jubileu e com a Páscoa, a festa mais importante do calendário católico, se aproximando, sua presença continua sendo muito importante para os fiéis.

Até o momento, disse a Santa Sé, ainda é cedo para especular sobre a participação do papa nas cerimônias da Semana Santa.

Fragilidade x ausência

O Vaticano busca um equilíbrio entre mostrar um papa frágil ou deixar que sua ausência provoque rumores, especialmente entre seus adversários. "É um equilíbrio delicado", indica uma fonte do Vaticano. "Não faz tanto tempo os papas só eram vistos em público de vez em quando, mas era raro. Hoje em dia, em uma sociedade da imagem, devemos ser visíveis", acrescenta.

Na era das redes sociais e da desinformação, a hospitalização de Francisco deu lugar a uma grande quantidade de teorias da conspiração, algumas assegurando que havia morrido. Além disso, a convalescença de Francisco é uma ruptura para um papa conhecido pelos banhos de multidão, beijando bebês ou saboreando o mate que lhe ofereciam os peregrinos.

Apesar de sua doença, desde que entrou no hospital em 14 de fevereiro, Francisco não deixou de tomar decisões como aprovar canonizações, nomear bispos ou comentar a atualidade da guerra de Gaza ou do terremoto em Mianmar. "Agora já não temos a imagem do pontífice, e sim a palavra escrita, quando toda a comunicação do pontificado até agora se baseava em gestos e palavras improvisadas", aponta Regoli.

Diferentemente de João Paulo II, condenado por sua doença, Francisco ainda pode se curar. Nos corredores do Vaticano, reina apenas uma palavra: incerteza. (Com informações de agências internacionais).

